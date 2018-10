Keiko Fujimori: ¿Por qué el juez ordenó su detención?

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, ordenó la detención preliminar de la ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, dentro de la investigación en su contra por presunto delito de lavado de activos.

Esta mañana ha sido detenida en la sede de la fiscalía, cuando acudió a la sede del Ministerio Público, donde estaba citada a declarar por los aportes que recibió su partido para la campaña del 2011.

Concepción Carhuancho dictó la medida por pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori Higuchi por los aportes que recibió su partido político, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.

¿Cuáles son los fundamentos del magistrado para tomar esta decisión?

1. El "grave " peligro de fuga

El juez Richard Concepción Carhuancho señala en su resolución que en el caso de Keiko Fujimori, se evidencia un "grave peligro de fuga" porque –dice– ha constituido una organización criminal en el interior de su partido Fuerza Popular.

"Que tenía entre sus fines obtener el poder político y por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial", manifiesta.

Asimismo, precisa que la ex candidata presidencial cuenta con capacidad económica para abandonar el país, "por lo que tiene la capacidad de rehuir al accionar de la justicia". Precisa que tiene amistades y parientes en Estados Unidos y Japón, lo que demostraría la facilidad que tiene para ir al extranjero.

También resaltó que Keiko Fujimori no concurre "cabalmente" a las citaciones cursadas por el Ministerio Público y que cuando ha solicitado reprogramaciones, no acredita de manera documentada las razones por las que no puede asistir.

Sobre el arraigo que tendría la lideresa de Fuerza Popular, el juez indica que si bien contaría con uno domiciliario y familiar, no tendría arraigo laboral conocido, "al no tener trabajo conocido".

2. La suplantación de más de 100 personas

El magistrado señala, en base al requerimiento de la fiscalía de lavado de activos, que habría existido la suplantación de 114 personas ​como aportantes, cuyos montos scenderían a la suma total de US$ 649,573.64.

Además, dice que en el caso de 48 personas que se encuentran figurando como aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) no se encuentran justificados. Los montos ascienden a S/2'058,859.49 o US$731,388.80.

También se tienen los aportes cuestionados que corresponden al entornos de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya (16 personas, incluyendo a Bedoya) cuyo monto total ascendería a US$580,702.11.

3. Habría formado una organización criminal

En la resolución judicial que ordena la detención preliminar de Keiko Fujimori, el juez indica que la ex candidata presidencial, en su condición de presidenta de Fuerza Popular, habría formado una organización criminal "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado".

"Para fines de cometer delitos graves, en este caso lavado de activos de fondos provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras", agrega.

Para el magistrado, el partido político habría sido usado entonces para la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita, de la suma de US$1'200,000.00 dólares provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción de Odebrecht "y posibles otros montos".

4. Habría lavado US$1 millón de Odebrecht

La orden judicial también indica que la presunta organización criminal, es decir Fuerza Popular, habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de US$1 millón de dólares, entregado por Jorge Barata.

Precisa que los primeros US$ 500 mil entregados en el año 2010 habrían sido lavados como el nombre de "ingresos por actividades proselitistas" del año 2010, que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 2'125,235.02 en las cuales no se han identificado a las personas que participaron en los cocteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la Gran Rifa.

Los otros 500 mil dólares, entregados en el año 2011, habrían sido lavados con el nombre de "aportaciones individuales" y como ingresos por actividades proselitistas del año 2011 que recaudaron presuntamente el monto total de S/ 17'450,753.93.

5. Dinero habría ingresado por "mulas"

El magistrado desglosa cómo pudieron haber sido lavados la segunda entrega de US$500 mil dólares en el 2011, a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere, que corresponde a 16 aportes, por la suma de S/ 1'634,676.44 monto que ascendería aUS$ 580,702.11.

Además, señala que estos aportes podrían haber sido ingresados por los "transportistas, tramitadores o depositantes ("mulas")" Angela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa que hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000.00 y Us$ 458,073.64 respectivamente.