La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra en una dependencia policial detenida por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Ahí permanecerá por un plazo de diez días luego de ser sindicada por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez de encabezar una presunta organización criminal que recibió, ocultó y transfirió US$ 1 millón de la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Keiko Fujimori, también se dispuso la detención preliminar de otras 19 personas, quienes han sido señalados por el fiscal de conformar este presunto grupo delictivo. Esta supuesta organización estaría integrada por fundadores, tesoreros, personeros legales y falsos aportantes del fujimorismo, quienes, con roles perfectamente delimitados, se habrían encargado de camuflar la procedencia ilícita del dinero que entregó Odebrecht a Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2011, cuando postuló bajo el nombre Fuerza 2011.



De acuerdo al fiscal José Domingo Pérez, esta presunta organización está dividida en cinco grupos con roles plenamente establecidos. Por ejemplo, el grupo uno estaría conformado por personas vinculadas al partido fujimorista, de manera amical, familiar o laboral, que habrían simulado ser aportantes del partido para ingresar fondos ilícitos.

El grupo dos, serían personas vinculadas a militantes de Fuerza Popular que habrían prestado sus nombres para que aparezcan en los registros financieros del partido político como aportantes. El grupo tres: "personas que cumplieron la función de transportar y/o depositar dinero de presunta procedencia ilícita en las cuentas de Fuerza 2011", según se lee en la resolución judicial.

El grupo cuatro estaría conformado por personas que trabajan en organismos del Estado, como la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la ONPE, que favorecieron a Fuerza Popular con su presunto fin de ingresar dinero ilícito de la firma brasileña. El grupo cinco, en tanto, "habrían realizado actos de ocultamiento y obstrucción de la investigación a favor de la organización criminal".

De acuerdo a la resolución del juez Concepción Carhuancho, la red que lideraría Keiko estaría integrada por las siguientes personas:

1. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka

​Ex ministro y ex congresista de Cambio 90, agrupación que lideró el ex presidente Alberto Fujimori. En el 2011, postuló a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de la entonces candidata Keiko Fujimori. Actualmente, está inscrito en Fuerza Popular. Y de acuerdo al JNE, es fundador de dicho partido y fue su secretario general hasta el 27 de abril del 2015. También ocupó el cargo de representante legal. El fiscal José Domingo Pérez, le atribuye a Yoshiyama haber sido el encargado de captar y recibir dinero ilícito de Odebrecht, valiéndose de ser uno de los directivos en la agrupación política. Esta afirmación se basa en el testimonio de Jorge Barata, quien en febrero de este año, dijo que le entregó a Yoshiyama US$ 1 millón para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. De igual modo, el fiscal señala que Yoshiyama habría pedido al ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño Villena, que solicite US$ 200 mil a Odebrecht con el fin de que ingrese a Fuerza 2011.

2. Augusto Mario Bedoya Camere

Actualmente se encuentra detenido igual que Keiko Fujimori. Bedoya es fundador de Fuerza Popular y es señalado por Jorge Barata, como en el caso de Yoshiyama, de haber sido quien recibió el US$ 1 millón que Odebrecht habría dado al fujimorismo. Asimismo, la fiscalía le señala de ser uno de los que persuadió a Ricardo Briceño para que le pida US$ 200 mil a la constructora brasileña. El fiscal José Pérez también dice que el investigado habría recurrido a sus familiares, amigos y socios para ocultar la procedencia del dinero ilícito. Bedoya el cargo de secretario nacional de economía de esa agrupación política hasta el 27 de abril del 2014. Es militante del fujimorismo.

3. Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortes

​Según el fiscal José Domingo Pérez, estaba a cargo de administrar y colocar el dinero ilícito que había captado la presunta organización delictiva en la campaña del 2011, aprovechando su cargo de tesorera alterna de Fuerza Popular entre los años 2009 y 2012. Es fundadora de Fuerza Popular, partido del que sigue como afiliada. Trabajó como economista al lado de Keiko Fujimori desde que esta última fue primera dama. Acompañó como asesora desde el 2006 a la lideresa de Fuerza Popular cuando esta fue elegida congresista. Fue Adriana Tarazona quien compró el kit para inscribir Fuerza 2011. De igual modo, fue la encargada de las actividades proselitistas de dicho partido. En la actualidad, es la tesorera suplente del fujimorismo.

4. Ytalo Ulises Pachas Quiñones

Es señalado como presunto falso aportante de Fuerza Popular. Según los registros de la ONPE, Pachas entregó en Moyobamba S/ 13,845.00 al partido político el 18 de marzo del 2011. La fiscalía determinó que Pachas no cuenta con la capacidad haber aportado tal cantidad.

5. Ángela Berenis Bautista Zeremelco

Presunta falsa aportante de Fuerza Popular. La agrupación declaró a la ONPE que Ángela Bautista entregó el 30 de mayo del 2011 la suma de S/11 mil en la localidad de Tarapoto. La fiscalía sostiene que la investigada no ha podido dar una versión verosímil del origen del dienero. Según Bautista, los fondos son producto de parrilladas.

6. Daniel Mellado Correa

​​Se le sindica como parte de la red encargado de transportar el dinero de presunto origen ilícito ingresó a la agrupación política. La fiscalía indica que la firma de Mellado aparece en los vouchers de al menos 86 depósitos en efectivo y por ello sería una especia de "burrier" del dinero que la agrupación política pretendía lavar.

7. Luis Alberto Mejía Lecca

Actualmente, ocupa los cargos de tesorero y personero legal alterno de Fuerza Popular, de acuerdo a los registros del JNE. Es señalado por la fiscalía de transportar y/o depositar dinero los dineros de procedencia ilícita en las cuentas del partido Fuerza 2011.

8. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki

Sobrino del ex ministro Jaime Yoshiyama. Según el testimonio de un testigo protegido, intentó obstruir las investigaciones de la fiscalía. Habría intentado persuadir a los testigos para que cambien de versión. Según la fiscalía, se tratarían de actos de ocultamiento para ocultar el origen ilícito del dinero que entregó Odebrecht.

9. Mayra Alexandra Castañon Dávila

​Presunta falsa aportante de Fuerza Popular. En los registros de la ONPE aparece con un aporte en efectivo de S/41,280.00 dados en la campaña del 2011. Según la fiscalía, se trataría de un falso aporte.

10. Liz Document Manrique

Figura como aportante de Fuerza Popular. El 25 de febrero del 2011, declaró en Tarapoto haber entregado S/ 27,820 para la campaña de Keiko Fujimori. Según la investigada, este dinero fue producto del pago de su CTS por haber trabajado en la caja rural de ahorro de San Martín. La fiscalía no considera verosímil esta versión. Tendría un vínculo familiar con el congresista Rolando Reátegui.

11. Marisol Valles Chong

​Esposa del congresista Rolando Reátegui. Aparece como financista del partido fujimorista en la campaña del 2011. De acuerdo a la fiscalía, dio S/27,820.00 el 25 de febrero del 2011 en Tarapoto. El fiscal Pérez sostiene que Valles sería una aportante falsa del fujimorismo.

12. Pedro Abel Velayarce Llanos

Militante de Fuerza Popular. Postuló sin éxito como regidor provincial de San Martín en el 2011 por Fuerza 2011. Figura como aportante de la agrupación política con S/ 27,820 dados el 25 de febrero del 2011 en Tarapoyo. Según declaró, la procedencia del dinero eran de los ingresos de sus empresas. La fiscalía pudo determinar que tiene un vínculo amical con el congresista Rolando Reátegui. Asimismo, las autoridades sostienen que se habría hecho pasar como financista.

13. Rafael Alejandro del Castillo Reategui

Padre de Ronald del Castillo, asesor del congresista Reátegui. Figura como uno de los aportantes de la campaña fujimorista del 2011 con S/ 13, 919 entregados el 25 de febrero del 2011 en Tarapoto. Cuando fue interrogado por la fiscalía, dijo que no recordaba el origen del dinero que entregó al partido de Keiko Fujimori.

14. Liuth Sánchez Bardalez

​Aparece como aportante del fujimorismo con S/13, 910 dados en Tarapoto el 25 de febrero del 2011. Según Sánchez, el dinero que entregó a la campaña presidencial era producto de sus ahorros. La investigada es gerente de la cadena de supermercados La Inmaculada, de propiedad del congresista Rolando Reátegui.

15. Giancarlo Bertini Vivanco

Gerente general de la empresa Italia Import Export, la cual figura en la relación de personas jurídicas que aportaron a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Bertini también aparece como financista. En total, dio S/171,575.00 al fujimorismo entre marzo y mayo del 2011. En tanto, su empresa entregó S/55,348.00 entre mayo y junio del 2011. De acuerdo con la fiscalía, se trataría de un falso aportante.

16. Patrizia Coppero del Valle

​Gerente ejecutivo de Office USA SAC. En los reportes de la ONPE dados por el fujimorismo se indica que Coppero realizó seis aportes entre los meses de marzo y mayo del 2011 por una suma de s/79,656.00. La fiscalía sostiene que se tratarían de falsos aportes.

17. Erick Giovanni Matto Monge

​Amigo de Jorge Yoshiyama Sasaki. Habría colaborado con este último a realizar actos de ocultamiento de lavado de activos "al solicitar que terceros no aportantes de efectivo de dinero figuren como aportantes de Fuerza 2011". Asimismo, aparece como aportante del fujimorismo. Matto entregó a Fuerza 2011 S/ 25,290.0 el 4 de abril del 2011.

18. Aurora de Jesús Torrejón Riva

​Ex congresista de Cambio 90 en 1995. Luego postuló en el 200 0 y 2006 como congresista en San Martín. Trabaja como gerente de desarrollo social del Gobierno Regional de San Martín de Fuerza Popular. La fiscalía sostiene que habría "desplegado actos de entorpecimiento" de la actividad probatoria de la investigación fiscal. Se habría contactado con colaboradores eficaces para que cambien su versión en coordinación de otros dirigentes del fujimorismo.