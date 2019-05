Luis Castañeda: OAS dio aporte de US$100 mil a campaña del 2014, según Pinheiro

El pasado 26 de abril, José Aldemário Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña OAS, declaró a los fiscales del equipo Lava Jato que en el 2014 entregó un aporte de US$100 mil para la campaña de Luis Castañeda, en la que volvió a ser elegido alcalde de Lima.

Entre setiembre y octubre de 2014, según su testimonio, Pinheiro se reunió con el propio Castañeda, en la residencia de la ex autoridad, para coordinar dicha entrega.

El ex alcalde le habría indicado que el dinero lo coordinaran con Martín Bustamante, ex presidente de Emape y hombre de confianza de Castañeda. “Puedo confirmar que se hizo el pago”, señaló el ex presidente de OAS.

Bustamante no respondió las llamadas de El Comercio, mientras que Eduardo Roy Gates, abogado de Castañeda, señaló que se comunicará con su defendido para realizarle la consulta.

