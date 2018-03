El presidente de la República, Martín Vizcarra, precisó hoy que dará a conocer los nombres de los integrantes de su Gabinete Ministerial después de la Semana Santa.

“Me ratificó en lo que ya anuncié con anterioridad, en el sentido, de que en 10 días [tras jurar] vamos a tener al Consejo de Ministros, [estos días] se cumplen el lunes, así que yo estoy seguro de que van a pasar todos una tranquila Semana Santa. Posterior a ella vamos a dar a conocer al Gabinete completo”, manifestó en conferencia de prensa.

Martín Vizcarra también dijo que ha encontrado Palacio de Gobierno igual a como lo dejó cuando se fue a Canadá para ser embajador hace seis meses.

Además, contó que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) lo llamó por teléfono para felicitarlo, tras asumir el cargo de mandatario. Sin embargo, precisó que la conversación fue de corte protocolar.

“He tenido una conversación telefónica con el señor Pedro Pablo Kuczynski después de haber jurado, me llamó para felicitarme y desearme toda la suerte por el bien del Perú, cosa que yo le he agradecido al ex presidente, ha sido una conversación de carácter protocolar”, subrayó.

Al ser consultado sobre si el Gobierno acatará al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al indulto humanitario otorgado por su antecesor al ex mandatario Alberto Fujimori, Martín Vizcarra señaló que respetará la Constitución y la ley.

“Creo que en la juramentación que hice en el Congreso está claro a lo que nos sujetamos, hemos jurado el respeto a la Constitución y la ley”, remarcó.

Cumbre de las Américas continúa en pie

De otro lado, el presidente Martín Vizcarra aseguró que ha recibido llamadas de diversos mandatarios que han ratificado su compromiso de asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará el 13 y 14 de abril en Lima.

“La primera llamada que he recibido [tras jurar] fue la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que me manifestó todo su apoyo, ratificaba su compromiso de seguir trabajando en la relación bilateral intensa entre el Perú y su país. Otros mandatario han confirmado su participación en esta cita que creemos será todo un éxito”, refirió.

Finalmente, Martín Vizcarra indicó que respaldará las medidas que tomé la Cancillería peruana sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, cuya invitación a la cumbre fue retirada por el gobierno de Kuczynski.