Martín Vizcarra: “El pueblo ha dicho que el referéndum sí va”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que el pueblo peruano está a favor de que se realice el referéndum, a fin de concretar las reformas del sistema político y de justicia.

“La semana pasada estuve en la selva peruana, en el norte, en el centro y hoy en Arequipa. En las calles, el pueblo de manera voluntaria ha hecho sentir su voz, ha dicho el referéndum sí va”, manifestó desde la ciudad de Arequipa, donde participó en la ceremonia por el aniversario 478 de su fundación.

El mandatario refirió que los proyectos presentados por el Ejecutivo pueden ser objeto de ajustes o sugerencias, no obstante insistió en que jamás retrocederá en el compromiso de lucha contra la corrupción.

"Pueden criticar los proyectos, decir que este proyecto se podría mejorar si se le hace este cambio... ¿Y por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, es de hace 5, 10, 15 años. Si sabías cómo debía ser el proyecto, ¿por qué no lo hiciste en su oportunidad? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo para recién tratar de buscar la sinrazón?", señaló.

Martín Vizcarra también recordó que la lucha contra la corrupción constituye un compromiso a asumir por todos los peruanos, al tratarse de uno de los peores males del país, pues afecta el desarrollo.

Según advirtió, la corrupción ha sido una verdad vista con indiferencia y tolerancia por las anteriores autoridades, pero ahora se ha reaccionado y hay una oportunidad para combatir la corrupción en el sistema de justicia.

El Gobierno presentó al Congreso un total de cuatro proyectos de reforma constitucional sobre temas que espera sean sometidos a referéndum.

Se trata de las iniciativas referidas a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección inmediata de congresistas, el retorno al sistema parlamentario bicameral y el financiamiento privado de partidos en campaña.