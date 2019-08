Mercedes Araoz plantea un “pacto de gobernabilidad” para salir de crisis

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, planteó que el Ejecutivo y el Congreso lleguen a un “pacto de gobernabilidad” para darle salida a la crisis política. Agregó que este acuerdo puede funcionar para aprobar el proyecto de adelanto de elecciones o para que el mandatario Martín Vizcarra continúe hasta el 2021.

“El presidente se ha reafirmado en su posición, es válido, pero vuelvo a insistir en que hay otras alternativas y ojalá tenga a bien escucharlas. El Perú se merece pasar por un proceso más democrático con un pacto de gobernabilidad sea cual fuera el final de esta historia, [requerimos] de un pacto de gobernabilidad”, manifestó en comunicación con El Comercio.

La también congresista precisó que no refirió a una posible disolución del Congreso en manos de Vizcarra, cuando indicó el último sábado, en la clausura seminario internacional “Políticos cristiano frente a los desafíos globales”, que defenderá la democracia en el Perú.

No obstante, Araoz Fernández dijo que espera que no se repita un cierre del Parlamento, como el ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori no solo intervino el Congreso, sino también el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones.

“Yo espero que no [se replique un 5 de abril]. Para mí, es bien importante de que todas las salidas que tengamos en este momento sean conversadas, cualquiera que sea, una salida donde haya un pacto de gobernabilidad entre todos los actores políticos. Eso es fundamental, tenemos que tener un espacio para llegar a un buen puerto como país”, refirió.

La parlamentaria afirmó que no se siente cómoda con la crisis entre el gobierno y el Parlamento.

“No [no me siento cómoda], al contrario, desde que llegamos al gobierno ha sido una situación que no debió suceder, una confrontación errónea. En vez de plantear el debate a través de ideas terminamos en insultos y errores, lo cual es gravísimo. Tenemos que poner reglas de juego para que esto no se vuelva a repetir. A eso me refiero cuando hablo de un pacto de gobernabilidad, salgado de este debate que no es fructífera y vamos al debate de las ideas”, comentó.

La exprimera ministra asistió a Palacio de Gobierno para la promulgación de cuatro normas de la reforma política. Este fue su primer acercamiento al mandatario tras su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio.

“He sido invitada por la Secretaría General [de Palacio de Gobierno], yo respaldo estas reformas políticas, yo me he fajado por estas reformas y por eso estuve en la firma [de las leyes], porque creo que es valioso reafirmar que sí estoy de acuerdo con las reformas presentadas por el presidente Vizcarra, hay que seguir trabajando en ello”, subrayó.

Mercedes Araoz aclaró que aún no ha podido conversar con el jefe de Estado, luego de su alejamiento del oficialismo. Sin embargo, indicó que el diálogo está abierto.