Mercedes Araoz: “El primer ministro me ha pedido que lo apoye en su gestión”

Mercedes Araoz cuenta que el mismo Salvador del Solar la llamó el domingo último para contarle que iba a ser el nuevo primer ministro y juraría al día siguiente. Ambos ya habían coincidido en el Gabinete de Pedro Pablo Kuczynski como primera ministra y titular de Cultura, respectivamente.

— ¿El presidente Martín Vizcarra le pidió alguna sugerencia, algunos nombres para armar su renovado Gabinete de ministros?

No, aunque quiso hacerlo. Me llamó el jueves [posterior a la renuncia de César Villanueva], luego estuvimos conversando por mensajes, pero yo estaba fuera del país, y nos cruzamos en los horarios para hablar.

— ¿Cuándo se enteró de que Salvador del Solar fue el elegido para ser el nuevo jefe del Gabinete?

El domingo me anunció que lo habían designado y que iba a jurar al día siguiente. Me ha pedido que lo apoye en su gestión, como también me he ofrecido a hacerlo.

— Él ya había sido ministro de Cultura. ¿Cómo toma su nombramiento?

Me agradó porque significa el reconocimiento a los equipos técnicos que venían trabajando desde la gestión de Pedro Pablo [Kuczynski]. Yo lo conocí en varias actividades, es un hombre muy serio y apoyaba muchísimo lo que hacíamos. Coordinábamos los temas cuando fui primera ministra, como el bicentenario. Tiene una habilidad discursiva muy buena, ayuda a poner ideas firmes, es una excelente persona para dirigir el Gabinete.

— ¿Cree que la relación de la bancada de gobierno con este primer ministro será mejor que con César Villanueva?

Yo espero que sí, de hecho él ya tuvo un gesto muy gentil de anunciar que la bancada de Peruanos por el Kambio es la bancada oficialista. Pero con el Gabinete ya estamos trabajando, eso sigue.

— ¿Qué plantea para que la relación con la bancada sea más fluida ahora?

Hacer lo que hacíamos con los ex primeros ministros, tener reuniones previas al pleno para coordinar acciones sobre determinados temas legislativos, consultas, hay temas que se pueden trabajar con la bancada o individualmente. Por ejemplo, hablar con el presidente de la Comisión de Justicia continuamente, en Economía conmigo para temas puntuales.

— No se había estado haciendo.

No. Lamentablemente, no se dio, se propuso la última vez que conversamos. Otro tema que también hemos vivido era tener reuniones, como retiros de trabajo conjuntos para ministros y bancada. Lo hemos hecho con anterioridad, es muy bueno para estrechar vínculos, trabajar y conocer la agenda de trabajo tanto del Gabinete como de la parte legislativa.

— ¿En esa relación debería haber espacio para la crítica de la bancada hacia el Ejecutivo? ¿Ya existía o también se había perdido?

Yo creo que es un tema que lo hemos hecho a través del presidente, cuando hemos tenido la oportunidad. La última vez que nos vimos y que estuvo ya el señor Villanueva, también recibió con respeto las críticas que se hicieron porque para eso estamos. Tenemos que contribuir a que haya mejoras en la gestión, pero no se hacen las críticas en público, sino en persona y en privado, para ver dónde se pueden hacer correcciones. Nuestro soporte no es a ciegas, hay cosas en las que estamos de acuerdo y en otras no. Esa es la función de una bancada cuando trabaja con el gobierno. No es sumisión absoluta como nos dicen.

— Se ha criticado al señor Del Solar diciendo que no tiene experiencia en la resolución de conflictos sociales, en negociación. ¿Le ve ese ‘expertise’?

Académicamente, tiene una maestría en gestión pública, no es juego, es un buen abogado, y los abogados suelen ser buenos negociadores. Y ya ha gestionado un ministerio, por más pequeño que sea el de Cultura, tenía labores que eran intergubernamentales. No es un hombre que no conozca cómo trabajar en un Gabinete y hacer que este se promueva. Conflictos sociales es un tema que se puede trabajar con la línea que ha venido avanzando el gobierno en reducir los riesgos.

— Del Solar tampoco tiene mucha experiencia en materia económica.

El rol de primer ministro es más de coordinación multisectorial e intergubernamental con los gobiernos locales o regionales, y con los otros poderes del Estado. Es el vocero del gobierno, el articulador político entre las diferentes instancias. Un jefe de Gabinete habla con un ministro de Economía, que es el que tiene el ‘expertise’, quien colabora con él y coordinan.

— Su bancada ha decidido que Ud. y su colega Moisés Guía reemplacen a Juan Sheput y Gilbert Violeta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cuándo se concretará?

El pedido oficial ya lo hizo la bancada. Sin embargo, quiero decir que probablemente voy a tener que inhibirme porque [Pedro Chávarry] presentó una acusación constitucional contra mí. Me he pronunciado además abiertamente en el tema Chávarry. Entonces creo que voy a solicitar a mi bancada que no me proponga a mí. Agradezco muchísimo esa buena voluntad. Creo que le correspondería a otro de mis colegas tomar esa posición donde no haya la posibilidad de que yo tenga que inhibirme, y que se pierda un voto.

— Un voto que puede ser clave en una comisión de esta naturaleza.

Exacto, entonces yo voy a pedir a mi bancada que me retire y ponga a otra persona.

—En la última sesión, Sheput y Violeta votaron a favor de que Luis Galarreta, de Fuerza Popular, sea el delegado que califique las denuncias contra Pedro Chávarry. ¿Cuál será la posición de su bancada cuando se vuelva a votar esto?

Yo creo que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Creo que no conviene [que lo investigue] una persona que fue [con un mandato dado en un conocido chat] a la juramentación del ex fiscal de la Nación. Sin desmerecer las cualidades que pueda tener el congresista Galarreta, él es un hombre técnicamente muy preparado, pero ser el ponente no luce bien, creo que les haría mal a él y a su bancada que lo promuevan.

— ¿Usted garantiza que en las próximas sesiones de esta subcomisión, ninguno de los representantes de su bancada dejará de asistir a las sesiones para que pueda haber quórum?

No puedo garantizar nada porque no estoy en la capacidad de decir si van a poder ir a todas las sesiones. La idea de proponer a personas serias como Moisés Guía, que no falta y asiste a sus reuniones. Y me imagino que el otro colega que se nombre actuará de manera responsable.