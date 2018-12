El juez Delfín Gavilano del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao realizó este jueves la audiencia para evaluar el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del suspendido congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular), denunciado por presuntos tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.

El parlamentario de Fuerza Popular no asistió a la diligencia, tampoco su abogado Eduardo Piaggio, quien presentó un escrito informando que el legislador no podía presentarse por tener otra audiencia judicial en Puno. Pero eso no fue impedimento para que el juez llevara a cabo la sesión, en la que la fiscalía fundamentó el pedido del levantamiento del fuero.

La fiscal Jacqueline Pérez indicó que existían suficientes elementos de convicción sobre la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos por parte de Moisés Mamani, por lo que requirió que se autorice pedir el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para continuar la investigación.

Tras escuchar la sustentación de la fiscalía, el juez Gavilano señaló que iba a evaluar en su despacho todo lo actuado y lo resolverá en el más breve plazo y lo notificará de acuerdo a ley.

La fiscal espera que el requerimiento sea aceptado por el juez y este lo remita a la Corte Suprema para que lo apruebe y traslade el pedido a la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso.

De acuerdo a la ley, los congresistas que son denunciados por delitos comunes no pueden ser juzgados ni procesados en una investigación preparatoria sin la autorización del Congreso.