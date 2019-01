Fiscales interrogarán a ex gerente de Banca Privada de Andorra

Los fiscales del equipo especial del Caso Lava Jato Geovanna Mori y José Domingo Pérez interrogarán este miércoles a las 9:00 a.m. (hora peruana) al ex gerente general de la Banca Privada de Andorra en Uruguay (BPA) Francesc Pérez Giménez.

Pérez Giménez fue el responsable de abrir cuentas a los funcionarios peruanos que recibieron dinero de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Según el testimonio que brindó al fiscal Hamilton Castro en noviembre del 2017, Odebrecht le indicaba los potenciales clientes que buscaban abrir cuentas en el banco. Fue a partir de esas peticiones que Pérez se reunió con estas personas para gestionar sus cuentas.

—Los casos—

Geovanna Mori será la primera en interrogar al ex gerente del BPA. La fiscal tiene a su cargo el caso del ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera, cuya ‘offshore’ Ammarin Investment recibió dos transferencias de Klienfeld Services (‘offshore’ de Odebrecht) y Coher Coher Investment por US$1’321.766.

Mori también lleva las pesquisas del caso del ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado Ramos, quien es investigado por ser titular de la ‘offshore’ Relton Holding, con sede en Andorra.

La fiscal además interpelará a Pérez por las transferencias por US$2,6 millones depositadas en la cuenta de los empresarios Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga (Alpha Consult).

Asimismo, sobre el caso de los arbitrajes a favor de Odebrecht en el que Horacio Cánepa y otros árbitros emitieron laudos favorables a la constructora a cambio de dinero; y por el caso del ex jefe de Ositrán Juan Carlos Zevallos, quien presuntamente recibió US$780.000 de Odebrecht a cambio de que los certificados de avance de las obras de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur fueran emitidos de forma rápida.

Al culminar la diligencia de Mori, José Domingo Pérez continuará el interrogatorio con el caso de la licitación del metro de Lima.

Francesc Pérez fue el encargado de abrir y gestionar las cuentas en las que recibieron presuntos sobornos de Odebrecht superiores a los US$8 millones el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, su ex pareja Jéssica Tejada y los ex miembros del comité de selección del metro de Lima Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau.

Todos los mencionados son investigados por presuntamente haber cometido los delitos de lavado de activos, colusión, tráfico de influencias y cohecho pasivo