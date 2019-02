Testigo declara que contrato con Alan García fue “ficticio”

Los fiscales del equipo especial Lava Jato iniciaron ayer en Curitiba, Brasil, los interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebrecht por las investigaciones vinculadas al Perú, luego de que el último viernes se firmara el acuerdo de colaboración con la constructora.

La jornada de ayer –de casi 10 horas– comenzó con la declaración de Marcos de Queiroz Grillo, quien fue el encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la caja 2, la oficina de la constructora a través de la que se pagaban sobornos.

Durante tres horas y media, De Queiroz Grillo declaró en la sede de la Procuraduría de la República al fiscal José Domingo Pérez sobre el pago por la conferencia que el ex presidente Alan García dio, en mayo del 2012, a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).

Pérez investiga a García por el presunto delito de tráfico de influencias por el Caso Metro de Lima-Decreto de Urgencia. Esta carpeta fiscal está relacionada a la emisión del D.U. 032-2009 y otras normas que impulsaron el marco legal para dicha obra durante el segundo gobierno de García.

Ese decreto se emitió luego de un viaje al Cusco de García y Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú.

Por este caso, el Poder Judicial dictó –en noviembre pasado– impedimento de salida del país, por 18 meses, para el ex presidente.

El fiscal José Domingo Pérez interrogó a Marcos de Queiroz Grillo. Estuvo acompañado por el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial. (Antonio Álvarez / Enviado Especial de El Comercio) Antonio Álvarez

—La declaración—

Según fuentes de El Comercio, De Queiroz señaló en el interrogatorio que el pago fue “ficticio”.

El ex ejecutivo detalló que Barata le pidió que pague US$100.000 a Alan García por la exposición. Sin embargo, precisó que la transferencia no debía figurar a nombre de la constructora. Por esa razón, buscaron a José Américo Spinola, a fin de que el pago al líder del Partido Aprista se hiciera a través de su estudio de abogados.

Las fuentes indicaron que, entre 1990 y el 2017, De Queiroz evadió impuestos, especialmente en Angola, Venezuela y Panamá, con el objetivo de generar recursos para la caja 2.

De Queiroz no pertenecía a la División de Operaciones Estructuradas, pero apoyaba para que esta tuviera liquidez. “Mi objetivo era conseguir que la empresa pague menos impuestos y así generar una evasión tributaria que generaba superfacturación y contratos ficticios”, dijo en el interrogatorio.

Señaló que usó esa metodología para el pago de la conferencia de García, así como para los proyectos de la Vía Evitamiento del Cusco y la Costa Verde del Callao. La fiscalía también investiga estos dos últimos casos.

El ex ejecutivo confirmó, además, la autenticidad de los correos que intercambió a través de su e-mail visamark@vpnep.com con joe@drousys.com, perteneciente a Spinola. Indicó que los mensajes fueron para coordinar el pago a García y que para esa comunicación se usó el sistema encriptado Drousys.

Spinola, quien debía declarar ayer, no pudo hacerlo por un problema de salud. Sin embargo, la diligencia se reprogramará, debido el acuerdo de la fiscalía con Odebrecht.

Imagen de los correos que Marcos de Queiroz Grillo y José Américo Spinola intercambiaron. El Comercio

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial, indicó que están “plenamente satisfechos” con la diligencia, ya que todas las preguntas que formuló el fiscal Pérez a De Queiroz Grillo fueron contestadas de forma detallada.

Tras el interrogatorio, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, afirmó que “es evidente” que el contrato que se hizo a García para el pago de US$100.000 por la conferencia fue “simulado”.

“Es evidente de que se trata de un contrato simulado, realizado posteriormente [a la conferencia], lo que va a estar en cuestión ahora es la procedencia de la ilicitud del dinero, no puedo dar más detalles en particular”, señaló Ramírez a la prensa.

También indicó que las declaraciones de De Queiroz confirman “la tesis de la fiscalía” sobre la conferencia del ex mandatario a la Fiesp.

“Los aportes dados por el señor Grillo abonan a la tesis del fiscal: se trata de un contrato simulado, por el cual se quiere legitimar una prestación de servicios”, subrayó Ramírez a El Comercio.

—Respuestas—

Erasmo Reyna, abogado de Alan García y quien participó en la diligencia, indicó que la conferencia fue “real” y que se pagaron los impuestos respectivos. También dijo que Odebrecht realizó las primeras coordinaciones para que el ex presidente dé la conferencia.

“El primer contacto que se tuvo para los efectos del desarrollo de la conferencia en Sao Paulo fue por intermedio de una de las empresas que pertenecía a la Fiesp, que es precisamente Odebrecht, que desarrollaba sus actividades en el Perú”, indicó.

Sobre el contrato al que De Queiroz calificó de ficticio, Reyna dijo: “Cuando él mencionó eso, yo le pregunté que revise su correo, el primer correo, que es del 14 de junio, que adjunta información de la Fiesp, más allá de que él puede hablar de un contrato ficticio por la conferencia […], la conferencia se dio antes”.

Anoche, García dijo que esperaba que Barata dé su testimonio. “Ojalá que el señor Barata hable en marzo. Esto es una telenovela que no acaba. Garantizo que no hay ningún soborno o coima. A mí me quieren meter en la misma canasta que estos presidentes corruptos y ladrones”, dijo a RPP.

También comentó que “hubo un malentendido” sobre la conferencia de la Fiesp y que no sabía que se hizo un contrato posterior ficticio para justificar el pago de US$100 mil.

“Ellos [los directivos de Odebrecht] ya han dicho antes que en mi caso no ha habido ningún soborno, ninguna coima o propina. De modo que lo que hay aquí es un malentendido respecto a una conferencia real que di delante de 300 empresarios brasileños y que fue organizada y anunciada desde un mes antes por Fiesp”, comentó.

Detalle del pago de la conferencia a Alan García. El Comercio