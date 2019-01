Chávarry: ¿cuál es la situación de las denuncias en su contra en el Congreso?

Hace once días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el legislador César Segura (Fuerza Popular), admitió a trámite cuatro denuncias contra del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, hasta ahora no envía los expedientes a la Comisión Permanente, paso indispensable para que avance el proceso.

La Comisión Permanente debe otorgar un plazo a la subcomisión, que podría ser 15 días, para la respectiva investigación. Recién con este tiempo, se podrá nombrar al congresista delegado e iniciar las pesquisas.

El subgrupo de trabajo admitió a trámite el pasado 14 de enero las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y encubrimiento real.

En diálogo con El Comercio, César Segura confirmó hoy que hasta la fecha no se han completado las firmas de los informes de calificación de las cuatro denuncias constitucionales que se aprobaron porque están en semana de representación.

Dijo que faltan firmar cuatro colegas de su bancada y uno de la Célula Parlamentaria.

Además, indicó que su grupo de trabajo sesionará el lunes y martes de la próxima semana. En la primera sesión se dará cuenta de una quinta denuncia constitucional contra del ex fiscal de la Nación que no alcanzó los votos en la última reunión.

Esta denuncia pendiente fue interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco, contra Pedro Chávarry y otros magistrados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública.

Cesar Segura manifestó que los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son también integrantes de la Comisión Permanente y, por ello, podrían seguir sesionando durante el receso parlamentario.

"Nosotros que somos parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales somos integrantes de la Comisión Permanente. Así no exista legislatura nosotros estamos a disposición del Congreso, porque pertenecemos a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente puede llamar [a sesionar] en cualquier momento", dijo a este Diario.



-Las acusaciones aprobadas–

La primera acusación que se aprobó en la última sesión del 14 de enero fue la N°248, presentada por la congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) por infracción a los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución y delitos contra la administración pública-organización criminal y encubrimiento real. También se acusa al fiscal supremo Tomás Gálvez por delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal.

Esta acusación fue admitida por unanimidad respecto a los delitos de administración pública-organización criminal y encubrimiento real, pero declarada improcedente en parte respecto al artículo 158 de la Constitución por haberse visto previamente en una acusación del congresista Marco Arana que fue archivado.

La segunda denuncia admitida fue la N°270, presentada por el procurador Amado Enco contra integrantes del desactivado CNM y el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el delito de administración pública-organización criminal. Esta fue admitida por mayoría en el extremo contra Chávarry con ocho votos a favor y una abstención, pero no se admitió la parte contra los ex consejeros del CNM.

La tercera que se admitió a trámite fue la N°285, la cual fue declarada procedente con seis votos a favor y tres en contra. Esta fue presentada por congresistas de Nuevo Perú, por presuntamente entorpecer la lucha contra la corrupción al separar en la víspera del Año Nuevo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial del Caso Lava Jato, a quienes restituyó dos días después.

Por último, la cuarta denuncia constitucional admitida fue la N°288, presentada por el congresista Gino Costa (Bancada Liberal), la cual fue aprobada con siete votos a favor.

En esta se acusa a Chávarry por infracciones a la Carta Magna y por los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, puesto que “a través del secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño (ya no está en el cargo), “ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”.