Polémica en el Congreso por proyectos sobre cooperativas

Encabezados por el legislador no agrupado Gino Costa, congresistas de distintas bancadas pidieron —con carteles de protesta en mano— que el pleno del Congreso debata hoy los dictámenes favorables de las comisiones de Economía y Producción que proponen que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El incidente ocurrió esta mañana y se pudo ver con los carteles de color celeste a legisladores de Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y también a los no agrupados y ex oficialistas Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos.

“#NoAlLavado. ¡Supervisión de cooperativas por la SBS!”, señalaban los carteles, que luego cada legislador se llevó a su escaño.

“Creo que el Congreso tiene que dar una buena señal de que es firme en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y la mejor manera de hacerlo es hoy día, entrar a votación, discutir el tema y aprobar estos dos dictámenes que tienen meses esperando, que tienen consenso y han sido discutidos con las cooperativas de crédito y ahorro”, manifestó Gino Costa.

Los dictámenes a los que se refiere Costa acumularon dos proyectos de ley. Uno presentado por el congresista Víctor Andrés Belaunde, de Acción Popular, el 30 de setiembre del 2016 y otro ingresado el 4 de abril del 2017 por la propia SBS, con la firma de la superintendenta Socorro Heysen.

La Comisión de Producción dio su dictamen favorable el 13 de diciembre del 2017, mientras que la Comisión de Economía lo hizo meses atrás, el 19 de mayo del 2017.

La iniciativa no está incluida en la agenda de hoy del pleno del Congreso. “Cuánto más esperará la Mesa Directiva del Congreso para incluir el proyecto de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito en la agenda del pleno? ¿A quién se pretende proteger? #NoAlLavado”, expresó por su parte Guido Lombardi a través de Twitter.

—La alternativa de Letona—

Durante la polémica sobre el tema, hizo uso de la palabra la legisladora Úrsula Letona, de Fuerza Popular. Ella presentó el último 17 de mayo un proyecto de ley de reforma constitucional que no propone que sea la SBS la que fiscalice, sino que plantea crear la superintendencia de entidades solidarias como organismo con autonomía funcional, económica y administrativa para regular, fiscalizar, supervisar y sancionar a las fundaciones, cooperativas y asociaciones mutualistas.



“Mi proyecto no detiene —como falsamente lo señala el congresista Costa en los medios o el congresista García Belaunde— este proyecto. […] Un proyecto no detiene al otro no detiene al otro ni tiene una contraposición”, sostuvo Letona.

Acotó que los dictámenes que defiende Costa no garantizan que las cooperativas tengan una supervisión efectiva, mientras que su propuesta es más integral. “Yo no sé qué lobby hay, porque les han traído los cuadritos y todo. Pero por favor, debatamos con argumentos, con ideas. Yo sé que es difícil, pero vamos a hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con que se debata el tema, pero no mintamos”, expresó.

Cabe apuntar que, en la víspera, el legislador Víctor Andrés García Belaunde acusó a Letona de tener “conflictos de intereses” sobre las cooperativas, pues aseveró que estas apoyaron la campaña de la parlamentaria de Fuerza Popular. Ella manifestó que no hace lobbies por nadie.

Tras las participaciones de Costa y Letona, el congresista aprista Mauricio Mulder, que dirigía en ese momento la Mesa Directiva y llevaba adelante la sesión del pleno, procedió a dar pase a los temas de agenda.