¿Por qué la popularidad de Martín Vizcarra sigue cayendo? [Análisis]

La popularidad del presidente Martín Vizcarra cayó por quinto mes consecutivo, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos. El estudio revela que el respaldo del mandatario llegó a 42%, dos puntos menos que en abril.

A la vez, la aceptación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, continúa con 33%, pero su desaprobación subió dos puntos: ahora es de 42%.

El Comercio consultó con los analistas políticos Enrique Castillo, Pedro Tenorio y Antonio Maldonado para comprender las razones por las que la aprobación del presidente sigue descendiendo.

¿Cómo se explica la caída del presidente Martín Vizcarra por quinto mes consecutivo?

Enrique Castillo considera que sigue cayendo porque todavía no percibe cuáles son las prioridades que tiene la población. "Poca gente está enterada sobre el intento del Gobierno en impulsar la reforma política. Entonces, las prioridades de la población no están en la causa que en estos momentos enarbola el presidente".

Agrega que Vizcarra está sumamente interesado en "reeditar y repetir su experiencia del año pasado, con la que sí pudo - porque la coyuntura le permitía- levantar su popularidad con el impulso de la reforma de justicia" .

Sin embargo, hoy las circunstancias son diferentes. Según apunta Pedro Tenorio, el presidente continúa con el discurso de la lucha contra la corrupción y se olvida de otros temas que le interesan a la ciudadanía: la inseguridad ciudadana, la economía, la falta de empleo.



"Esos son aspectos que el Gobierno no estaría atendiendo con la dedicación que la población [espera][...]. Es un tema de gestión", dijo.

"No lo vemos mostrar el liderazgo que el país requiere", agregó.

¿Por qué el respaldo del jefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se mantiene igual?

Arturo Maldonado señala que Del solar no comunica bien. "Cuando habla, no habla mucho, y cuando lo hace sus declaraciones tampoco son tan trascendentales". Agregó que "sus ministros no le ayudan".

Por su parte, Enrique Castillo considera que Del Solar se equivoca

"al asumir como propio el discurso del presidente". En esa línea, apuntó que las tareas en el Gobierno debieron dividirse.

"Algunas debió empujar el presidente, como el tema de las reformas, temas mucho más macro. Y tareas más ejecutivas debieron asumirse por el primer ministro. Esa es la labor del primer ministro: ser un coordinador del gabinete, de las acciones del Ejecutivo, un supervisor de lo que los ministros deberían hacer en cada sector, pero resulta que él asumió la mismas banderas del presidente, por lo cual los sectores se han quedado sin este ente, coordinador y supervisor, dijo.

¿Cómo se interpreta que la reforma política impulsada por el Ejecutivo no le haya servido para mejorar su imagen ante la ciudadanía?



Para Tenorio, el Gobierno fracasa al no traducir la reforma política en "ideas asimilables". Explicó que "si no traduces [la reforma política] en algunas medidas fáciles de asimilar, la gente no las hace suyas, no las compra, no entiende si realmente son útiles o no".

Tenorio apuntó que la reforma política es importante, pero no es algo que la población ve cercana. "Antes está el tema del combate a la delincuencia, generar actividades de empleo, el transporte, la educación. Hay una lista larga de temas que son del día a día de las personas".

Con él coincide Enrique Castillo, para quien "la agenda del presidente está divorciada de la agenda del ciudadano común".

Por su parte, Maldonado resalta que la encuesta de El Comercio - Ipsos revela que entre los peruanos enterados de la reforma política, llega a 76% la suma de los que consideran que el Congreso le da poca (48%) o ninguna importancia (28%).

En esa línea, resalta que un sector de la ciudadanía cree que "no se reformará nada", como ya pasó con la propuesta para modificar la inmunidad parlamentaria, que fue archivada por la Comisión de Constitución.