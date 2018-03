El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aprovechó su discurso durante una actividad en Puno para asegurar que el nuevo pedido de vacancia en su contra “pone en ridículo al Perú”. Asimismo, habló de “traidores”, pero evitó referirse más a ello.

Kuczynski recordó que hace tres meses superó un primer pedido de vacancia. Cuestionó además que ayer se haya presentado una segunda solicitud, según dijo, sin nueva información.

“Entonces lo que estamos haciendo es poniendo en ridículo al Perú”, consideró. Explicó esta posición al recordar que Lima está próxima a ser sede de la VIII Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril.

“Y quieren botarme después de eso para no aparecer mal. Porque saben que está mal, mal, está muy mal. Se está encubriendo otras cosas. Yo me voy a defender y no renunciaré, no renunciaré”, insistió el jefe de Estado.

Aseveró además no haber cometido delitos. “Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: Pedro Pablo, tú has actuado bien, yo lo sé. Mi conciencia está limpia y yo no dejaré que traidores... [Guardó silencio], yo no digo quien. Que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido, que me dejen trabajar”, exhortó finalmente.

PPK estuvo en Puno para participar de la declaración de la viabilidad de la construcción de diez plantas de tratamiento de aguas residuales que descontaminarán el lago Titicaca y mejorar la calidad de vida en la región. En el evento participó el congresista Lucio Ávila, quien recientemente renunció a la bancada de Fuerza Popular para sumarse al bloque de Kenji Fujimori.