"Yo no hubiera permitido que Roberto Vieira intente presionarme"

El ex ministro de la Producción Raúl Pérez-Reyes rechaza haber cedido a algún pedido o presión de parte del congresista Roberto Vieira, quien en un audio difundido por "Panorama" se ufana de tener influencia para la ampliación de las licencias de pesca de bacalao. Esto durante la gestión de Pérez-Reyes.

— ¿En qué circunstancias conoce al congresista Roberto Vieira?

Luego de que asumí el puesto de ministro, me parece que cuando se pide la confianza del gabinete, en la investidura, allí fue que lo conocí, en el Congreso. Nunca antes lo había visto.

— ¿Cuando se le acercó esa primera vez le mostró interés en los temas de su sector?

Sí, bueno me dijo que era alguien que estaba muy vinculado a la actividad pesquera, como tantos otros congresistas. Lo escuché nada más, pero no tomé importancia.

— ¿Él le mencionó que tenía alguna influencia en los gremios pesqueros?

En general en el ministerio hemos recibido muchas veces a congresistas que venían acompañados de gremios, que entiendo buscaban a los congresistas para que los acompañen en sus reuniones en el ministerio, otras veces eran reuniones solicitadas por los congresistas y que también venían con representantes gremios. Es muy frecuente que eso ocurra en todos los ministerios.

— Vieira menciona en los audios difundidos anoche que después de una reunión que sostiene con usted la primera semana de marzo, junto a pescadores de Piura, aprovechó para hablarle sobre "abrir la pesca", es decir, lograr que nuevas embarcaciones obtengan licencia para pescar bacalao. ¿Existió esa conversación?

En esa reunión hablamos básicamente de la problemática de la pesca de pota, porque estaban los precios muy bajos, [los pescadores] venían a plantear sus inquietudes, los problemas con las embarcaciones anchoveteras, que estaban ahora dedicándose a la pota. Fue una reunión que duró casi una hora y media. En ningún momento hablamos del bacalao ni de la cuota de bacalao, ni de nada. Me imagino que le dijo a su pariente que había hablado [de eso], pero le estaba mintiendo.

— ¿Y en algún momento él le pidió a usted, como se ufanaba, que "abra la pesca"?

En noviembre del año pasado él vino acompañado de armadores vinculados al tema del bacalao. Allí los armadores solicitaron la ampliación de la cuota porque decían que en Chile y Ecuador era mayor. Les dijimos que la cuota de cualquier pesquería pasa por una evaluación técnica del Imarpe (Instituto del Mar del Perú), que hace investigación para determinar si corresponde aumentar la cuota. Les dijimos que lo soliciten y nosotros le diríamos a Imarpe para ver si corresponde. No sé qué cosa les diría el congresista Vieira. La solicitud nunca llegó, lo que él menciona [en el audio] es falso.

— ¿Recuerda alguna conversación anterior en la que él haya intentado presionarlos para actuar de alguna manera?

No. Lo que recuerdo es que él planteó varias veces que debía subir el derecho de pesca, pero no. Yo no hubiera permitido que él intente presionarme, ni él ni ningún congresista, para tomar alguna decisión. Yo escucho a las personas cuando plantean algo, pero presionar no.

— ¿Cuántas veces lo visitó el congresista Vieira en su despacho?

Cuatro, cinco, hasta seis veces, no creo que sean más de eso.

— ¿Siempre acompañado de pescadores o en algunas solo?

Algunas veces solo, otras con su asesor, otras vino acompañado de gremios de pesca artesanal o armadores.

— ¿Y cuando iba solo de qué hablaban, con qué objeto lo visitaba?

Básicamente las dos veces que vino a hablar conmigo solo fue para hablar del derecho de pesca. Él planteaba que el derecho de pesca había que aumentarlo.

— ¿Y estos pedidos que él le hizo sobre derecho de pesca fueron atendidos?

No, él alegaba que el derecho de pesca tenía que aumentar, y nosotros estábamos en un proceso de fijación del derecho de pesca, en el cual a través de unos estudios financieros estábamos determinando cuánto era el derecho que debía fijarse. A fines de noviembre sacamos una propuesta que subía de forma importante de 1,25% a 1,27%. Sus pedidos eran parte del proceso de evaluación en tanto aportaran algún documento que nos diera un elemento de juicio, porque si simplemente venían a decirnos, como ocurrió en el caso del congresista Vieira, y no aportaba ninguna evidencia, esa reunión no tenía ningún impacto porque no planteaban ningún argumento más allá del político.

— También dice Vieira que el ex viceministro, en alusión a Javier Atkins, iba a dar una patada a otras lanchas de pesca de bacalao, atendiendo a un pedido de él para fiscalizar.

El viceministro Atkins ya ha dicho que eso es falso. No es que él pueda pedir al área de fiscalización que le dé una patadita a alguien para bloquear la operación de empresas. En el ministerio actuamos de acuerdo a ley, si la embarcación cumple con todos los procedimientos y tiene permiso puede hacer las faenas pesqueras como corresponde.

— ¿Es descabellado pensar que Vieira pueda tener contactos en Produce y hasta en Imarpe para actuar como presuntamente lo hizo?

Yo no tengo ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, en mi gestión no observé que eso ocurrió, si lo hubiera observado habría mandado a esta persona con la procuraduría y lo habría denunciado penalmente, pero lo que creo más saludable es esperar la investigación de la fiscalía sobre este cambio de una resolución que perjudicaba a su primo. En mi gestión no tuve ninguna evidencia de un acto de corrupción ni de una red de corrupción.

— ¿No ha podido identificar mafias al interior de este sector durante su gestión?

No y si la hubiera identificado estoy obligado a hacer la denuncia.

— ¿El Ministerio Público le ha enviado una citación?

No, ninguna.

— ¿Pero está llano a colaborar con las investigaciones?

Por supuesto, si me invitan iré con mucho gusto a dar mis declaraciones