Renzo Reggiardo: Hubo una "omisión involuntaria" pero no un plagio

El candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) consideró como una "omisión involuntaria" que su plan de gobierno de 156 páginas registre un 50% de textos copiados de otros lados, pero descartó que hayan cometido plagios en sus propuestas.

"En el diagnóstico, el error se ha cometido por una omisión a la hora de colgar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) nuestro plan, al no poner un pie de página que diga a qué documentos se está refiriendo esa parte del diagnóstico. Está bien, se asume eso, pero de ninguna manera podemos asumir que hay un plagio, que estamos copiando otros planes de gobierno", declaró a Canal N.

Renzo Reggiardo aseguró que los textos copiados en su plan y reportados en un informe de El Comercio se encuentran en la parte del análisis y diagnóstico que hacen a partir de la página 15.

"No hemos copiado ningún solo texto de ningún plan ni de ninguna institución", dijo. Agregó que estas partes se consideraron en el diagnóstico porque él no puede poner indicadores por sí solo. "Tengo que citar a las instituciones que hicieron esos diagnósticos", comentó.

El candidato aseguró que la parte de las propuestas, que empieza en la página 126, es creación de sus expertos y de Marco Linares, jefe del Plan de Gobierno de de Perú Patria Segura.

Renzo Reggiardo consideró que hay una posibilidad de presentar un plan de gobierno que consigne con pie de página de dónde se sacan textos precisos.

"Es una posibilidad rectificarlo ante el JNE con el documento original y se publicará con la consignación en los pies de página", señaló.

Según informó este Diario, más del 50% de la información que se puede encontrar en el plan de gobierno de Renzo Reggiardo, tras revisarlo en programa Turn It In, coincide con otras fuentes que no citan y que consignan como si fueran propias por la ausencia de comillas, notas al pie o apartados en una bibliografía al final del documento.

Los textos copiados son el plan de desarrollo de Lima Metropolitana 2012-2025, el plan de gobierno de Luis Castañeda para su gestión actual, entre otros.