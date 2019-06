Audios muestran cercanía entre juez supremo Aldo Figueroa y Walter Ríos

El programa periodístico "Cuarto Poder" difundió esta noche cuatro conversaciones distintas entre Walter Ríos, ex magistrado del Callao y miembro de la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", y el juez supremo Aldo Figueroa, miembro de la Sala Permanente de la Corte Suprema que resolverá la casación presentada por Keiko Fujimori contra su orden de prisión preventiva.

Las conversaciones, según informó el dominical, fueron entre enero y abril del 2018. Estos audios muestran la cercanía entre Aldo Figueroa y Walter Ríos, el ex presidente de la Corte Superior del Callao que hoy está en prisión por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

En el primer audio, que es de la mañana del 23 de enero del 2018, el ex juez superior llama al número de Aldo Figueroa y solo le dice: "Habla Walter Ríos, del Callao, de ahí te llamo, buenas noticias con la doctora Mónica, un abrazo". El actual magistrado de la Corte Suprema le responde con un "gracias".

Cabe recordar que IDL Reporteros reveló el año pasado un audio, que databa del 16 de enero del 2018, en el que Walter Ríos y su asistente Gianfranco Paredes hablaban abiertamente de la recomendación del juez supremo Aldo Figueroa para contratar a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria, un puesto otorgado por los presidentes de corte cuando no existen disponibles jueces titulares ni provisionales. El nombramiento de Hoyos fue el 22 de enero.

El segundo audio revelado por "Cuarto Poder" también es del 23 de enero, horas después de la primera conversación. En esa tarde, Walter Ríos llama nuevamente a Aldo Figueroa.

El ex juez superior se contactó con Figueroa y le pregunta si puede autorizarlo a ser el "intermediario" para coordinar una reunión entre él y el empresario textil Mario Mendoza, con quien, le dice Ríos al juez supremo, "se acaba de encontrar".

A Mario Mendoza lo llamaban "el octavo consejero" por su cercanía con los ex miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Actualmente es investigado por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Si tú me autorizas, yo podría ser una especie de, entre comillas, intermediario", le dice Walter Ríos a Aldo Figueroa. Este le responde: "Cómo no, Walter. Cómo no. Con toda confianza".

Un tercer audio muestra esta cercanía entre Rios y el juez Figueroa. Al día siguiente de haberlo llamado por el caso de la abogada Mónica Hoyos, el 24 de enero, Walter Ríos se comunica una vez más con el magistrado supremo para pasarle al teléfono con un amigo en común: el juez Oswaldo Espinoza, vinculado también con el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Oye, hermanito. ¿Sabes qué? Aprovechando el próximo jueves que ya es primero de febrero, ya están de vacaciones la mayoría de los muchachos. [...] Hay almuerzo, en El Cabrito pues, a ver si reservas tu agenda, hermano. [...] Toma nota. Está Mario Mendoza. Todos, hermano", le dice el juez Oswaldo Espinoza a Figueroa.

El juez Oswaldo Espinoza tiene actualmente una investigación abierta por asistir a la reunión que el empresario Mario Mendoza realizó en homenaje a los jueces en una vivienda que estaba en litigio. Incluso en marzo de este año la Fiscalía allanó su oficina.

En el cuarto audio difundido, Figueroa llama a Walter Ríos para comunicarle que quería reunirse con él porque la designación de Mónica Hoyos como jueza supernumeraria a pedido suya, había causado "problemas" con su esposa. La conversación es de abril, meses después del nombramiento.

"¿Te acuerdas de mi recomendada? Pucha, me ha traído problemas con mi señora. Tú sabes cómo trascienden las cosas. Un poco me ha puesto contra la pared. Y yo como te digo, mira yo lo hice con la mayor voluntad. Tengo una señora, una profesional, pues, que está sin trabajo y todo eso pues. Por ahí ha trascendido", le dice Aldo Figueroa a Walter Ríos. Quedan en reunirse al día siguiente.

"Cuarto Poder" buscó a Aldo Figueroa para que dé sus descargos, pero no respondió. En declaraciones pasadas, el juez supremo ha negado haber recomendado a la jueza Mónica Hoyos. Aquella vez no descartó haber conversado con Walter Ríos, aunque rechazó que sean amigos cercanos. “Yo lo he conocido en ocasiones protocolares”, dijo.

En tanto, el juez Espinoza señaló a “Cuarto Poder” que no recordaba la conversación con Walter Ríos ni con Aldo Figueroa. “Es más, nunca concretamos una reunión, no, nada”, respondió.