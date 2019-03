Bartra: "Decir que hay incapacidad e ineptitud no es un insulto"

La congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, se reafirmó en sus declaraciones en las cuales cuestionó al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a quien acusó de querer enfrentar al Parlamento para "tapar su incapacidad y su ineptitud".

En declaraciones a Canal N, la congresista descartó haber insultado al presidente con estas declaraciones, y aseguró que hizo un "análisis frío de resultados" al considerar que el Ejecutivo ha sido "incapaz e inepto".

►Opiniones divididas en Fuerza Popular por declaraciones de Bartra sobre Vizcarra

►Recursos para Vizcarra, la columna de José Carlos Requena

"Las opiniones son eso, opiniones, no son ciertas ni falsas. Podrían ser lógicas o ilógicas y no están dadas para agradar a alguien. Al contrario, yo no opino en el sentido de buscar el aplauso de alguien, he señalado como me corresponde en mi rol de opositora, la ineptitud, ineficiencia e incapacidad para resolver los grandes problemas del país", manifestó.

"Decir que hay incapacidad e ineptitud no es un insulto. Estamos haciendo un análisis frío de resultados", añadió.

Rosa Bartra también comentó las declaraciones de sus colegas de bancada como Alejandra Aramayo y Karla Schaeffer, quienes hicieron un llamado para que reflexiones sobre sus calificativos al considerar que no se debe seguir confrontando al Congreso con el Ejecutivo.

"Lamento disentir con algunas personas que creen que el rol de oposición es no señalar al Gobierno lo que está haciendo mal. Son (opiniones) igualmente respetables [...] No soy vocera de mi bancada, no puedo ni debo hablar a nombre de ella (Fuerza Popular). Es una posición personal", acotó.