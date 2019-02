Salvador Heresi: “Es legítimo que PpK deslinde del gobierno"

El secretario general de Peruanos por el Kambio (PpK), Salvador Heresi, consideró que su partido no puede asumir “los pasivos” del gobierno de Martín Vizcarra, quien, según agregó el congresista, decidió que el grupo no participe en su administración. También cuestionó al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, por no permitir la inscripción de la bancada de Acción Republicana.

— El congresista Jorge Meléndez afirmó que es “irresponsable” buscar crear una nueva crisis con el gobierno…

No soy parte de la bancada de Peruanos por el Kambio, de tal manera que no tengo nada que opinar sobre la relación de la bancada con el presidente [Martín Vizcarra]. El problema es que no se puede decir que por ser invitado uno no se adscribe a un programa, la ciudadanía al votar por Pedro Pablo Kuczynski y su plancha, lo hizo también por el partido político. Por ejemplo, en Colombia el presidente actual despacha con la dirigencia del partido de gobierno […] Si el partido que ganó la elección no participa en el Ejecutivo por una decisión del presidente, es legítimo que Peruanos por el Kambio deslinde del gobierno de Martín Vizcarra, quien gobierna con sus allegados, que no son militantes del partido.



— ¿Deslindar significa tener un rol opositor?

No de oposición, pero sí de independencia al gobierno de Martín Vizcarra. Nosotros le deseamos éxito al presidente, porque finalmente fue electo bajo nuestro partido. Pero nosotros no podemos asumir ni los activos ni los pasivos de un gobierno en el que no participamos, es simplemente eso, es un derecho del partido ante una realidad. No podemos asumir el costo de los aciertos y errores de esta administración.

— De los 11 congresistas que mantiene la bancada de PpK, seis son independientes…

Mire la posición del congresista Juan Sheput, es similar a la del partido, es posible que congresistas que sean independientes decidan hacer el deslinde [con el gobierno]. No hay un ánimo de confrontación ni de pelea, lo que más nos importa en este momento es definir la posición del partido, las cosas se van a implementar conversando para llegar a acuerdos sin que esto sea una pelea abierta entre congresistas de la bancada y dirigentes del partido, no vamos a permitir que esto se vaya por ese cauce.

— Al inicio del gobierno de Vizcarra, usted fue ministro de Justicia. En ese momento no tuvo ninguna crítica sobre la participación de PpK en el gobierno. ¿Esta nueva postura se debe a su salida, esta marca el punto de quiebre?

Mirarlo de esa manera es un poco sesgado, la idea que se tuvo cuando conversé con el presidente sobre mi designación como ministro fue la posibilidad de que el partido pudiera participar en el gobierno. Con mi presencia en el Gabinete, evidentemente, había esa opción, pero ahora el problema no solo tiene que ver con los ministerios. Puede no haber un solo ministro de PpK, pero tenemos a 2.000 jóvenes que son profesionales calificados y que construyeron el partido, ellos también han sido parte de la victoria de Pedro Pablo Kuczynski [en las elecciones del 2016], esos jóvenes señalan que es injusto que quienes no participaron en la edificación del partido ni en la elaboración del gobierno [estén en el Ejecutivo], ellos ni si quiera están en cargos de línea.

— ¿En qué etapa se encuentra la inscripción de la bancada de Acción Republicana?

Ahí hay un trámite engorroso, está en stand-by porque la Oficialía Mayor [del Parlamento] no tiene la misma interpretación que nosotros tenemos. La sentencia del Tribunal Constitucional señala que el artículo 37 del reglamento del Congreso se debe interpretar, en el sentido, de que los congresistas que dejan su bancada por razones de conciencia tienen derecho a conformar nuevas bancadas, ese artículo no se puede interpretar de otra manera. Y en razón de esa sentencia es que existen nuevas bancadas. Consideramos que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, está aplicando arbitrariamente la sentencia del Tribunal Constitucional, se la aplica a unos para que formen sus bancadas y a otros les aplica el reglamento, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional.

Lee la entrevista completa al congresista Salvador Heresi mañana en El Comercio.