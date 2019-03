Subcomisión notificó a Pedro Chávarry para que remita sus descargos

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, confirmó a El Comercio que su grupo de trabajo ya notificó al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry para que este remita sus descargos por las cuatro denuncias constitucionales acumuladas en su contra.

Cabe recordar que al fiscal supremo se le imputa la infracción de seis artículos de la Constitución y la presunta comisión de delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.

César Segura aseguró que el ex titular del Ministerio Público tuvo tres días para remitir sus descargos y de no haberlo hecho la subcomisión continuará de igual como con las denuncias en su contra. Justamente, la subcomisión sesionará este lunes al mediodía.

"[Tuvo] tres días [para enviar sus descargos]. Luego de que él responde, la respuesta y la denuncia se las doy al delegado [designado] y él tiene cinco días para hacer la determinación de hechos y la pertinencia de pruebas y [nosotros] llamamos a una audiencia [para evaluar este informe]", dijo.

El también parlamentario de Fuerza Popular dijo que tal vez su colega de bancada Luis Galarreta se abstendrá este lunes de asumir el cargo de delegado para formular la acusación contra Chávarry.

"Parece que [Luis] Galarreta va a rechazar la propuesta [de ser el delegado], es su responsabilidad y, bueno, veremos ese día nombrar a otro delegado si fuese [así el caso]", manifestó.

Agregó que de darse esta situación evaluarán en esta sesión designar otro congresista encargado, pero adelantó que este parlamentario tendrá que ser en lo posible uno que no "haya adelantado opinión".

"Hay varios que no tienen ninguna carga, que no han tenido ningún trabajo y que asisten [por lo que alguno de estos podría ser]. Yo tengo una evaluación que hizo la secretaría técnica, porque hemos mirado también a quienes no hayan adelantado alguna opinión", manifestó.

Segura detalló que esta propuesta sigue los lineamientos del respeto a un debido proceso y la imparcialidad con la que debe contar todo de justicia.

"La política no puede estar alejada de las buenas costumbres, el cumplimiento de los procedimientos, del reglamento [del Congreso] y de la Constitución y, en ese sentido, el debido proceso, el Estado de derecho señalan que alguien que pertenece a un ente sancionador obviamente no puede adelantar opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí y ese es el cuidado que yo tengo", refirió.

Consultado por las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien consideró que es "error político" designar a Luis Galarreta como el delegado encargado investigar las denuncias contra Chávarry, dijo que este hizo mal uso del termino "político".

"Acá está mal llamado el término político, porque al final terminamos diciendo que así es la política y ¿cómo es la política? ¿Cómo se ha venido desarrollando durante tanto tiempo? Mal. ¿Porqué? Porque justamente han despotricado de la política y ¿quiénes lo hacen? Los propios que están en la misma institución. O sea, ellos mismos se hacen daño", acotó.