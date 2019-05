Susana Villarán admite que sabía de aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán reconoció ayer que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse en el cargo (2014).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, afirmó en una entrevista en Exitosa.

Luego reconoció también el aporte de OAS a la campaña de la reelección.

Sin embargo, la ex burgomaestre negó que esos aportes hubieran sido a cambio de una adenda o un contrato a favor de las constructoras brasileñas. Dijo que no es corrupta y que aceptó las contribuciones, según ella, para garantizar la gobernabilidad de la ciudad y seguir adelante con las reformas que estaba implementando.

► Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva

Villarán hizo esta declaración dos días después de que el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidiera al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva por la investigación que le sigue por lavado de activos por los aportes de esas constructoras.

El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará mañana la solicitud de Puma.

En el documento de su requerimiento, Puma da detalles sobre la entrega de los aportes de las dos constructoras brasileñas a las campañas citadas: US$3 mlls. de Odebrecht y US$7 mlls. de OAS (US$10 millones en total).

► Susana Villarán: Contratos ficticios validaron US$4 mlls. para la reelección

La confesión de Villarán también se da horas después de que una persona involucrada en la investigación del caso se acogiera a la colaboración eficaz ante la fiscalía, según fuentes de este Diario.

De acuerdo con las mismas fuentes, esta persona además habría involucrado en el caso a actuales congresistas y analistas políticos.

Justamente, en la entrevista con Exitosa Villarán afirmó que no dijo la verdad en su momento “para no comprometer a otra persona, porque valoro la lealtad”.

En otro momento mencionó: “No tengo temor a lo que pueda venir en el futuro y que puedo ir a prisión”.

Villarán, a quien la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir, recalcó que los aportes de las empresas brasileñas no estuvieron condicionados a ningún favor hacia ellas. “No he recibido un sol de coima”, refirió.

Agregó que cuando se efectuaron esos aportes, ella no sabía que provenían de fondos ilegales como la caja 2, en el caso de Odebrecht. Aseguró que no se reunió con el ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y que no le solicitó dinero.

“No he manejado un sol, no puedo dar detalles porque no los conozco, las investigaciones van a definir estas cosas. Yo soy responsable política”, manifestó.

Villarán se limitó a decir que el dinero fue para pagar la publicidad por el No y los honorarios de Luis Favre, quien estuvo a cargo de la campaña.

Indicó que, cuando se dieron las campañas, Odebrecht y OAS eran empresas legales y no tenían sombras. Agregó que no había obligación de informar a los organismos electorales sobre esos aportes.

—Sobre los artistas—

En otro momento, defendió a las personas y organizaciones que apoyaron la campaña contra la revocación. Dijo que todas ellas participaron de forma desinteresada “para impedir que la mafia política se apoderada de la municipalidad”.

“Artistas de gran trayectoria, intelectuales y organizaciones sociales se reunieron de buena fe en las voces y rostros por el No de manera gratuita”, recalcó durante la entrevista que dio a Exitosa, en la que estuvo acompañada por su abogado, Iván Paredes.

Dijo que se enteró por los medios periodísticos de que Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana de su gestión, abrió una ‘offshore’ en la Banca Privada de Andorra para recibir dinero. “También estoy sorprendida, conversé con Gabriel Prado y José Miguel Castro [ex gerente municipal] para que me explicaran qué ha pasado”, dijo.

De acuerdo con la tesis de la fiscalía, Villarán encabezó una presunta organización criminal que buscó perpetuarse en la Alcaldía de Lima y por eso, junto con José Miguel Castro, solicitó dinero a Odebrecht y OAS para que no prosperara la revocación y se asegurara su reelección.

El penalista Luis Lamas comentó que esta declaración podría políticamente sensibilizar a la ciudadanía, en el sentido de que reconoce que hubo un financiamiento para la campaña. Sin embargo, dijo que desde el punto de vista legal las condiciones siguen siendo exactamente las mismas.