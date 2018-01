El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reiteró que el Ministerio de Justicia (Minjus) tiene que entregarle el expediente del indulto humanitario a Alberto Fujimori y remarcó que la resolución suprema de la gracia presidencial para el ex mandatario es "desprolija" y carece de fundamentos.

"En ninguna parte del informe de la Defensoría negamos la existencia de los indultos humanitarios. Tampoco negamos que haya base material, objetiva, médica para darle el indulto. Lo que estamos diciendo es que esta resolución es desprolija, carece de fundamentos suficientes para poder sustentar un indulto humanitario", afirmó en el programa de TV "Cuarto Poder".

"No entiendo por qué no entregan el expediente para cumplir con la Constitución. He leído una declaración de que se va a entregar. Creo que sí nos lo van a dar. Tienen que dármelo", agregó Gutiérrez.

Sobre una posible acusación constitucional desde Fuerza Popular por su informe, como han anunciado los congresistas Bienvenido Ramírez y Maritza García –cercanos a Kenji Fujimori– el defensor del Pueblo aseguró que asumirá el costo de "ser incómodo".

"La defensoría históricamente ha sido incómoda. Y si el costo de ser incómodo y de ceñirse a la institucionalidad, es tener que someterse a este tipo de acusaciones [constitucionales], asumiremos el costo", precisó.

Walter Gutiérrez resaltó también que no es la primera vez que la Defensoría del Pueblo se preocupa en dar este tipo de informes, como el que ha hecho con el caso de Alberto Fujimori. Recordó que en el año 1999, a propósito de la Ley de Amnistía, Jorge Santisteban –a cargo de la institución en ese entonces– emitió un informe que cuestionaba dicha norma. "La Defensoría se pronunció en esa oportunidad y nunca hubo tanta reacción como ahora", agregó.

Al ser consultado sobre el mensaje que envió Keiko Fujimori, hija del ex presidente y lideresa de Fuerza Popular, sobre una prohibición para que Alberto Fujimori participe en política, Gutiérrez negó que haya señalado en su informe que el indultado no puede hacer uso de su libertad de expresión. Sin embargo, dijo, debe actuar en consecuencia con el indulto humanitario otorgado.

"Puede escribir, mandar tuits, escribir libros, artículos. Es incólume ese derecho. Él tiene que actuar en consecuencia con el indulto que se le ha dado. No puede deslegitimar el indulto", manifestó.

