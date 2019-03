Lescano :¿bancadas integrantes de Ética respaldarán decisión del Apra?

La Célula Parlamentaria Aprista aseguró esta tarde a través de un oficio enviado a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), que no participará de este grupo de trabajo mientras Yonhy Lescano (Acción Popular) continúe siendo miembro del mismo.

Al respecto, El Comercio consultó con las bancadas integrantes de este grupo de trabajo para consultarles si se sumarán a esta postura de la bancada de la estrella.

Cabe señalar que las bancadas que son miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria son siete: Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Célula Parlamentaria Aprista, Nuevo Perú, Frente Amplio, Acción Popular y Alianza por el Progreso.

Desde la bancada fujimorista, su portavoz Carlos Tubino dijo que aún no ha tenido oportunidad de leer el documento y que lo evaluarán en su momento, pero afirmó a titulo personal que Yonhy Lescano no debería permanencer en este grupo de trabajo mientras su caso se investiga.

"Él debería dar un paso al costado, no necesita una carta, porque ante un hecho de la gravedad de que él está siendo investigando, para darle transparencia a la investigación que se está haciendo él [...] debería dar un paso al costado sin esperar ninguna carta", afirmó.

En tanto, el vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo a este Diario cuestionó los motivos por los cuales el Apra se retirará de la comisión si aún no se han concluido las investigaciones al congresista Lescano.

"Pero si todavía está en investigación, no está sancionado. En todo caso, ya no vamos a investigarlo y tomamos la decisión. Si la decisión es investigar cómo es que nosotros vamos a tomar una decisión antes de [sacar tener una conclusión], no nos parece correcto", aseveró.

Por su lado, el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, dijo a este Diario que no se retirarán del grupo de trabajo en una línea similar al Apra, ya que todo lo que viene de este grupo parlamentario tendría una "doble intención".

"Lo primero que debería hacer el Apra es suscribir una carta parecida para que el congresista Mulder también aclare la situación de las diferentes denuncias que está teniendo sobre contratación de personal si queremos ser coherentes", indicó.

El Comercio intentó comunicarse con representantes de Alianza por el Progreso y Peruanos por el Kambio en la Comisión de Ética, pero no respondieron a nuestras llamadas hasta el cierre de esta nota.