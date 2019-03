Lescano: "Hay otros congresistas denunciados y están en Ética como si nada"

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) afirmó a El Comercio que no abandonará la Comisión de Ética, luego de que el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, le solicitará que se retire de este grupo de trabajo por encontrarse involucrado en una denuncia de presunto acoso sexual contra una periodista.

“No, [no me voy a retirar], porque hay otros [congresistas] que están denunciados ahí. Yo estoy difamado y hay otros que están denunciados ahí y están como si nada [...]. Entonces, consecuentemente por qué yo siendo inocente voy a dejar la Comisión de Ética, cuál es la razón. Yo me voy a abstener en el momento en que se vote, pero yo considero que no tengo por qué retirarme", dijo.

► Daniel Salaverry: Yonhy Lescano debería dar un paso al costado en Ética

► Igual es acoso sexual, Yonhy, la columna de Maria Alejandra Campos



Agregó que está presente en la el Pleno Mujer que se viene realizando en el Congreso, porque él este “inocente” y es una parlamentario que “no tiene culpa de nada“, por lo que no tiene por qué acatar la solicitud de Salaverry para que no participe en este debate.

“[Estoy presente en el pleno mujer] porque soy inocente. Yo puedo estará acá. ¿Por qué no voy a participar? Soy un parlamentario que no tengo culpa de nada, soy un parlamentario que tengo mi conciencia tranquila y el señor [Daniel Salaverry] por qué me dice que no participe. [...]Hay una consigna contra el congresista Lescano, porque no habiéndose culminado las investigaciones cómo dice que no participe", refirió.

Añadió que el presidente del Parlamentario estaría condenándolo antes de que se culminen las indaganciones en su contra.

"Yo estoy sentado acá, porque soy inocente, que la población me vea, que la población vea cómo me están mal utilizando acá y acosando. Yo soy más bien una víctima. Ahí está la declaración del señor Salaverry, el presidente del Congreso, antes de culminar las investigaciones está condenando, me están vulnerando mis derechos", subrayó.

-La abogada de denunciante-

El Comercio publicó hoy una entrevista con la abogada Brenda Álvarez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), quien asumió la defensa de la periodista que denunció al congresista Yonhy Lescano por acoso sexual.

Álvarez afirmó que la denunciante está muy angustiada por las formas que el parlamentario viene ejerciendo su defensa “desde el descrédito” y que la estrategia que viene usando Lescano para defenderse es agresiva y violenta contra ella.

Al respecto, Lescano afirmó que solo está “diciendo la verdad” y que no considera estar usando un tono inadecuado al ejercer su defensa.

“Simplemente estoy diciendo la verdad, tengo que usar la verdad, tengo que defender mi honor de esta patraña sucia diciendo la verdad”, aseveró.

Por último, el congresista de Acción Popular afirmó que no evalúa solicitar ninguna licencia a su bancada.

“No, por qué sí soy inocente. Cuál es la razón y ayer les he explicado [a mi bancada] y la bancada ha respaldado”,acotó.