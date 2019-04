Daniel de la Cruz: “Si cambiamos la forma de enseñar, el país avanzará”

Se calcula que hace un par de años nuestro país necesitaba 10 mil programadores de software en el mercado laboral, pero solo se pudo cubrir el 5% de esta demanda. En un mundo tan competitivo como el actual, es muy útil poder prepararse pronto para ocupar ese puesto mientras aun esté disponible.



En este panorama, en julio del 2018, nace CodiGo, el primer programa educativo bootcamp impulsado por TECSUP. Su misión es formar programadores con un formato innovador: una duración máxima de seis meses, clases focalizadas en la práctica más que en teoría y egresados listos para trabajar. Para conocer más de esta ágil propuesta, conversamos con Daniel de la Cruz, coordinador nacional de CodiGo.



El Banco Interamericano de Desarrollo dice que para el 2025 vamos a necesitar 1,2 millones de programadores en Latinoamérica. ¿Cómo se está preparando Perú?

Aún no se está haciendo mucho en las universidades e institutos locales. Lo que sucede es que un ingeniero de sistemas o de software sale de la universidad para gerenciar. También sabe programar, lo básico, pero no es programador.



¿Es por eso que el formato bootcamp se complementa bien con estudiar lenguajes de programación?

De todo lo que hacemos en CodiGo, lo más importante es nuestra forma de enseñar. Nosotros en 16 semanas trabajamos proyectos reales de las empresas con las que tenemos convenio. Creemos que así se debe aprender: viendo casos y cometiendo errores en periodos cortos. Esto es muy importante ya que muchos demoran 3 o 5 años en darse cuenta cómo es su carrera en la práctica.



¿Qué están buscando las empresas en los programadores?

Conozco a muchos programadores, tal vez a los mejores del país, pero su problema es que son muy retraídos. Tenemos este estereotipo del programador con capucha y audífonos que no escucha a nadie hasta que termina. No debe ser así. Si le pido una tarea a un programador, este debe ser capaz de no solo “picar” código, también debe darme feedback del proyecto, ofrecerme alternativas y ayudarme a mejorarlo.



¿Cómo cambian este estereotipo?

Tenemos un psicólogo que trabaja en los cursos del taller de habilidades gerenciales. Por ejemplo, allí obtienen la capacidad de desenvolverse mejor en una entrevista de trabajo. El mismo día de la presentación de proyectos ante las empresas aliadas, al final del curso de nuestra primera promoción, una de las empresas contrató a tres de los alumnos.



¿Es el primer bootcamp en el Perú con este formato?

Correcto, a nivel instituto. Nosotros trabajamos con TECSUP, quienes desde que les contamos la idea la adoptaron casi de inmediato. Algo extraño, porque muchos institutos no están dispuestos a hacer este cambio en su enseñanza. En TECSUP están abiertos a escuchar y a probar cosas diferentes.



¿Qué ofrece su metodología de enseñanza bootcamp que otros no tienen?

Es una combinación de factores. Además de trabajar problemas reales de nuestras empresas aliadas, usamos la metodología SCRUM. Esta es una forma de trabajar en grupo que necesita que todas las personas involucradas avancen por igual en el proyecto: cada uno es una pieza del rompecabezas.



¿Con qué habilidades sale un programador de CodiGo?

Con altos conocimientos de tecnologías actuales y habilidades sociales que les ayudarán a desarrollarse y venderse mejor. Además, saben trabajar en equipo. Y tal vez lo más importante: la motivación de seguir adelante.



