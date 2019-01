¿Qué es y en qué consiste el ‘10 Year Challenge’? Todo sobre el reto viral del momento

El 2019 comenzó con fuerza en cuanto a fenómenos virales refiere. Hasta el momento hemos sido testigos de cómo la imagen de un huevo rompió el récord establecido por Kylie Jenner y se convirtió en la fotografía con más ‘likes’ de Instagram y cómo Bird Box, la película de Netflix protagonizada por Sandra Bullock, hizo que varias personas salgan a las calles con los ojos vendados. Todo eso quedó atrás con el nuevo ‘10 Year Challenge’.

Pero, ¿en qué consiste este reto viral cuya popularidad ha crecido como la espuma en redes sociales y que ha hecho que millones de personas en el mundo–incluyendo a un gran número de celebridades– se animen a participar? Afortunadamente, no es algo tan riesgoso como el ‘Bird Box Challenge’ o el ‘In My Feelings Challenge’, que el año pasado influenció a más de uno a bajarse de un auto en movimiento para bailar al ritmo de un tema del rapero Drake.

Conocido también como “#HowHardDidAgingHitYou challenge” (Qué tanto te golpeó la edad traducido al español), “el desafío de la edad” o “#GlowUp challenge” (que podría interpretarse como “Muestra tu brillo”), el ‘10 Year Challenge’ tiene como propósito inflar un poco el ego de la persona que se anime a crear ya que suelen escribir unas palabras sobre cómo cambiaron tanto física, personal y profesionalmente en el mencionado periodo de tiempo.

Sumarse al reto viral del momento es sencillo y lo único que tienes que hacer es publicar una fotografía tuya de 2009 y otra del presente año –de preferencia en primer plano– en tu cuenta de Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag #10YearChallenge, aunque algunas personas decidieron tomárselo con humor y simplemente adjuntar a sus retratos actuales imágenes que no tienen nada que ver con ellos.

Como ocurre siempre con estos retos virales, se desconoce quién fue el responsable del ‘10 Year Challenge’ pero muchos aseguran que Facebook tiene mucho que ver con los recuerdos y característicos videos de aniversario que sugiere a sus usuarios para que compartan en sus muros a modo de retrospectiva. Y tú, ¿ya te animaste a compartir tus fotos para participar en el ‘10 Year Challenge’?