'Exponiendo infieles' de Badabun ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, al igual que la conductora del programa de YouTube, Lizbeth Rodríguez; sin embargo, la presentadora mexicana de 24 años no es la primera en ser bautizada como la 'Chica Badabun'.

Cuando el canal de contenidos se llamaba Valiendo TV, el formato ‘Exponiendo infieles’ tenía una dinámica un poco diferente al actual y la encargada de ofrecer dinero a los participantes a cambio de revisar su celular y ser grabados para el programa mientras escudriña sus cuentas en WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y las fotos guardadas, era la actriz y conductora Julieta Montenegro.

La primera edición del popular programa de Internet salió en diciembre del 2017, duraba apenas unos minutos y aunque al igual que Lizbeth Rodríguez, Julieta Montenegro atrapaba infieles en las calles de México, en un episodio solo revisaba el celular de los hombres y en otros, el de las mujeres.

¿QUÉ PASÓ CON JULIETA MONTENEGRO?

Julieta Montenegro fue la 'Chica Badabun' solo durante los dos primeros episodios del canal de YouTube. Tras su salida, la también actriz Lizbeth Rodríguez, asumió la conducción del programa ‘Exponiendo Infieles’.



Actualmente, Julieta Montenegro sigue colaborando con los otros programas que tiene Badabun, además, tiene un canal personal en el que comparte algunos de sus trabajos como actriz y conductora. El video en el que la antecesora de Lizbeth Rodríguez revela datos curiosos de su participación en ‘Exponiendo Infieles’, es el más visto de su canal.

"Hola, amigos. Les tengo 5 cosas que me pasaron cuando buscaba infieles en las calles. Espero que les guste, se rían mucho, me apoyen con un like y lo compartan en las redes que gusten. Los quiero. Besos", se puede leer en la descripción del video.

¿QUIÉN ES LIZBETH RODRÍGUEZ?

Lizbeth Rodríguez es la presentadora del programa mexicano y la encargada de entrevistar a las parejas y hacerles participar de una dinámica que les permitirá ganar dinero siempre y cuando le dejen revisar sus teléfonos y comprobar que tan fieles son con sus parejas. La secuencia tiene momentos graciosos, y otros no tanto.

Lizbeth Rodríguez nació en Tijuana, en México, el 22 de mayo de 1994. Su infancia fue muy dura: su padre fue muy abusivo con su familia. De pequeña, Lizbeth presenció cómo este maltrataba a su madre y por ello vivió en casa de su abuela.

A los 16 años, tomó la decisión de estudiar teatro, trabajó como mesera en una taquería y un karaoke, y a los 18 años rentó un pequeño departamento para vivir sola. Durante esta etapa participó en diversas obras de teatro y voluntariados.

Hace algunos años, Lizbeth estuvo a punto de casarse con quien creía que era el amor de su vida. Sin embargo, luego de una discusión, el hombre la golpeó fuertemente, pero ella se defendió con una llave que aprendió practicando 'vale todo'.