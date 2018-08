Facebook: solo el 1% de personas falla este test de comidas peruanas, ¿estás tú incluido?

En Perú tenemos cosas que nos distinguen de todos los demás países del mundo. Ya sea nuestra historia, nuestras infraestructuras milenarias, leyendas, fauna y flora u otras cosas más; pero sin duda, la que más resalta es nuestra gastronomía, así que si te sientes un verdadero conocedor de la comida peruana, no tendrás problema alguno en resolver este test de Facebook que se ha hecho viral en los últimos días.

Antes de que bajes la página y le des inicio a este examen, tenemos que comentarte algo curioso y divertido, y es que, según la información del administrador y creador del test, sólo el 1% de las personas que lo hicieron fallaron.

Y es que, como buen peruano o amante de la comida nacional, sabemos que sabrás reconocer los ingredientes como las referencias de algunos de los platillos más exquisitos del mundo. Desde seco con frejoles hasta un buen lomo saltado.

Las reglas para resolver este test de Facebook son simples. Sólo tienes una oportunidad para hacerlo y, obviamente, no vale usar Google porque así sería más sencillo todavía y no, 'no queremos que lo resuelvas rápido'.

Si obtuviste un 10 de 10 en el examen de Facebook tenemos que decirte que, sin duda alguna, eres un amante de la comida peruana y te conoces al derecho y al revés la técnica y los ingredientes de cada uno de los potajes más ricos que tiene nuestro amado país para ofrecerle al mundo.

