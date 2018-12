Algún día tenía que ocurrir. Una mujer de 88 años se convirtió en la protagonista de una historia que ha conmovido a miles de usuarios en YouTube. Su nombre es Genevieve Purinton, quien reside en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Según informaron los medios de dicho país, ella dio a luz hace 69 años a una niña, a la cual creyó muerta luego del parto. Dicha experiencia le dejó, comprensiblemente, un vacío.

Sin embargo, Purinton vivió engañada por casi 7 décadas. Su hija terminó siendo dada en adopción.



REENCUENTRO

Tal como se conoció por medio de un informe del canal FOX 13, que está disponible en YouTube, la menor creció. A los 69 años, Connie Moultroup se realizó un test de ADN en la página web Ancestry.com, el cual arrojó un resultado que la dejó impactada.

Ella viajó recientemente a Florida para reencontrarse con su madre. El abrazo que ambas se dieron al verse emocionó a muchos usuarios de YouTube. "Me dijeron que era una niña pero que había muerto", manifestó Purinton a The New York Times.