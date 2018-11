YouTube viral

Un anciano de 74 años luego de que su perro le disparara por accidente durante un paseo de caza en Estados Unidos. El insólito hecho fue reportado por un noticiero local y el video de la nota no tardó en volverse viral en YouTube.

Todo ocurrió durante una excursión en Las Cruces, Nuevo México, cuando una de las patas de ‘Charlie’ se enganchó en el gatillo de la escopeta que Sonny Gilligan tenía en el asiento trasero de su auto. El disparo atravesó el asiento y lo hirió por la espalda.

La herida dejó al protagonista del video que causa sensación en YouTube con múltiples huesos rotos y una severa pérdida de sangre. Afortunadamente, Gilligan pudo llamar al 911 desde su celular y pedir ayuda.

“Se salvó por un pelo. No me alcanza las palabras para agradecer a los oficiales que lo auxiliaron porque de no haber sido por su rápida respuesta, mi padre estaría muerto”, dijo Mark Gilligan, hijo de la víctima, a la televisora KRQE.

Mark dijo que es normal que su padre lleve consigo a sus tres perros ‘Charlie’, ‘Cowboy’ y ‘Scooby’ a cazar liebres cerca de la zona de Las Cruces. De hecho, contó que el anciano consiente mucho a los canes y siempre se preocupa de que estén bien.

Pese a que casi pierde la vida, el protagonista de esta increíble historia viral de YouTube asegura que ya perdonó a su mascota y que sus tres perros –que fueron puestos bajo custodia tras el incidente– son “buenos chicos”.