Gozaba de las vacaciones perfectas en las paradisíacas playas de Tailandia, pero por poco y sufre un terrible accidente que le pudo costar una visita al hospital. El impactante momento quedó registrado en video que se compartió en YouTube y se hizo viral.

Según las imágenes, el joven que disfrutaba de sus vacaciones junto a su novia casi sufre un terrible accidente tras participar de un show de malabarismo con fuego. El hecho, que es viral en YouTube, ocurrió el pasado 23 de octubre en Koh Phangnan.

"Vacacionaba en Tailandia y vi a un joven que hacía malabares con fuego, caminamos hacia donde el estaba actuando y empezamos a ver. Mi novia fue la primera en participar, todo estuvo bien y luego tocó mi turno", señala la descripción del video viral en YouTube.

En las imágenes, que se han hecho viral en YouTube, se ve al joven siendo partícipe del show de malabarismo con fuego en la playa. En un momento de la performance, el malabarista lo rodea con las sogas encendidas y lo golpea en parte de la cabeza.

"El malabarista me dijo que me mantenga erguido y no me mueva. No me moví. Pero cuando parecía que todo iba a acabar me golpeó en la cabeza con la soga encendida. Creo que lo tomé como un campeón aunque me asusté", dijo el protagonista del viral de YouTube.