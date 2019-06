¿Cuál es la verdadera historia del desastre nuclear de Chernobyl?

“Chernobyl” es la serie de HBO que ha llamado la atención de los fanáticos de producciones audivisuales. Este hecho histórico cuenta el desastre nuclear que tuvo que vivir la Ucrania soviética en 1986. La historia ha inspirado a la cadena de TV, que viene contando los detalles sobre Chernobyl, convirtiéndose en todo un fenómeno mundial, al punto que el portal especializado IMDb la colocó entre las 10 mejores series de la historia por encima de las galardonadas “Game of Thrones” y “Breaking Bad”.

“Chernobyl” está basada en hechos reales y relata todo lo que ocurrió durante la crisis de la explosión nuclear más grande del mundo. Ha logrado obtener una puntuación de 9,6 y quedó como favorita sobre “Breaking Bad” (9,4), “Game of Thrones” (9,4), y “The Wire” (9,3).

¿Cuál es la historia del desastre nuclear de Chernobyl?

La serie “Chernobyl”, creada por Craig Mazin, representa la vida de quienes intentaron aminorar el desastre causado por la gran explosión. Dentro de este grupo de personas se encontraban científicos, obreros, bomberos, soldados y mineros que estuvieron expuestos a grandes cantidades de radioactividad; mientras el gobierno ruso hacia todo lo posible por solucionar el desastre.

Pero, ¿cómo sucedió la gran explosión nuclear? Según información de National Geographic, todo ocurrió tras una fallida prueba. Los antecedentes de estas plantas nucleares en la antes llamada URSS datan después de la Segunda Guerra Mundial. En 1977, los soviéticos instalaron cuatro reactores nucleares en la hoy llamada Ucrania en la frontera con Bielorrusia.

El ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov y su esposa Raisa Gorbacheva visitaron la planta nuclear poco antes del desastre. (Foto: Getty images, vía BBC Mundo) El ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov y su esposa Raisa Gorbacheva visitaron la planta nuclear poco antes del desastre. (Foto: Getty images, vía BBC Mundo)

En 1986, la noche del 25 de abril, durante algunas pruebas en el cuarto reactor nuclear, los trabajadores intentaron probar si este podía enfriarse en caso de que no hubiera energía. Sin embargo, los responsables de estos ensayos no siguieron el protocolo de seguridad, por lo que terminó siendo un desastre: la energía aumentó en la planta y no pudieron controlar la sobrecarga.

Ante la alarmante situación, se comenzaron a registrar una serie de explosiones dentro de la planta. En principio el gobierno soviético no se preocupó por las consecuencias; mientras tanto, los restos del reactivo llegaron a la atmosfera. El trabajo de los bomberos por apagar las llamas no fue suficiente, llegaron helicópteros para detener la expulsión de los químicos al territorio, pero ya no se podía hacer nada. Todo estaba perdido.

Después de este gran desastre, algunos trabajadores y bomberos fueron llevados a hospitales para su atención. Recién pasada las 36 horas se vio el accionar del gobierno. Y decidió evacuar a las víctimas a la ciudad de Pripyat, que se encontraba cerca de la planta nuclear.

La URSS y su intento de ocultarlo todo

Tras el accidente, el gobierno de la Ucrania soviética hizo hasta lo imposible por mantener oculto el desastre nuclear ocurrido en una de sus plantas. Pero todo fue esfuerzo fue en vano pues empezaron a llegar noticias sobre lo que pasó a Suiza. Desde ese momento, el hecho se dio a conocer en otras partes del mundo.

Cuando los científicos e ingenieros vieron la escena desde un helicóptero, comprendieron que la situación era muy grave. (Foto: IGOR KOSTIN/GETTY IMAGES, vía BBC Mundo) Cuando los científicos e ingenieros vieron la escena desde un helicóptero, comprendieron que la situación era muy grave. (Foto: IGOR KOSTIN/GETTY IMAGES, vía BBC Mundo)

Tras la presión mediática, la URSS dio a conocer la noticia oficialmente el 28 de abril de 1986, en una ola de desinformación y propaganda política.

Según la información publicada por al día siguiente del anuncio oficial, los medios oficiales soviéticos informaron sobre la catástrofe asegurando que las víctimas recibían ayuda y habían creado una comisión para solucionar el desastre. Esta comisión fue liderada por Boris Shcherbina, quien fue elegido por Mikhail Gorbachov para actuar ante el hecho.

“Se toman medidas para eliminar las consecuencias de la avería. Las víctimas reciben ayuda. Se ha creado una comisión gubernamental”, señalaba en la nota el medio español.

Sin embargo, pese a que ya varios países habían informado lo ocurrido, la URSS intentaba seguir ocultando información los días posteriores, con el objetivo de hacer que la imagen de la nación no se viera afectada por este gran desastre.



Chernobyl pasará a la historia como el mayor desastre nuclear y medioambiental. (Foto: SVF2/GETTY IMAGES, vía BBC Mundo) Chernobyl pasará a la historia como el mayor desastre nuclear y medioambiental. (Foto: SVF2/GETTY IMAGES, vía BBC Mundo)

¿Cuáles fueron las consecuencias del accidente nuclear en Chernobyl?

Las consecuencias no solo se vieron reflejadas en el territorio afectado, sino que la misma población del lugar sufrió graves problemas de salud que hasta la actualidad siguen padeciendo.

En el 2000, la ONU reportó 30 muertos por el desastre. Sin embargo, tras una serie de investigaciones por parte de instituciones especializadas como la OMS, calcularon alrededor de 4 mil muertos, con la probabilidad de que murieran 5 mil personas más en los próximos años.

Asimismo, según informa National Geographic, otros expertos de la ONU aseguraron que más de 6 mil niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides por la ingesta de yodo radioactivo y se espera que esta enfermedad continúe presentándose en los años siguientes. Cabe mencionar que esta versión no ha podido ser confirmada. Incluso, existen reportes que cuestionan este informe.

Finalmente, después de un largo tiempo, la información sobre este gran accidente está saliendo a la luz. HBO con su reciente serie “Chernobyl” ha hecho que todos pongan nuevamente el foco sobre esta población. Pese al peligro que implica visitar este lugar, ahora muchas personas se sienten atraídas por ver qué ocurrió al final con este territorio, su fauna y flora.

VIDEO: El ingeniero Yuriy Andreyev fue uno de los que acudió a la estación nuclear y ayudó a contener el daño provocado por la explosión. La BBC compartió una entrevista que le hizo en 2012.