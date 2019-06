▷ VER FÚTBOL EN VIVO ONLINE: dónde y cómo seguir EN DIRECTO todos los partidos

Ver fútbol en vivo online | Esta semana, la Copa América 2019 iniciará y el mundo será expectante de un torneo con varias potencias a nivel de fútbol. Las 12 selecciones disputarán el certamen con el objetivo de alcanzar la gloria. A continuación, te indicamos cómo ver los partidos de fútbol en directo y también otros torneos internacionales como la Ligue 1, Premier League, Copa Libertadores, Superliga Argentina, Champions League, Liga 1, Liga MX de la manera más fácil y segura, puedes optar por plataformas por Internet que te presentaremos a continuación.

El Comercio te indicará cómo y dónde ver los partidos online desde tu celular o tv por Internet de la manera más segura, para seguir a detalle, los goles, videos, jugadas polémicas, tabla de posiciones, entre otros datos que debes conocer de cada liga internacional competitiva en el mundo.

Si eres minucioso en Google buscando términos como "dónde y cómo ver fútbol en vivo", "ver fútbol en vivo", "fútbol en vivo gratis online" o simplemente "fútbol gratis", encontrarás diferentes páginas ilegales, que infringen los derechos del torneo y con el riesgo que su computadora o el dispositivo móvil se infecten de virus; sin embargo, te presentamos las páginas web y/o aplicaciones móviles para ver fútbol en vivo y en directo, entre otras competiciones a través de canales abiertos o Facebook Live en todos los países de Latinoamérica.

Luego de los diversos encuentros amistosos por fecha FIFA y de la consagración de Portugal en la UEFA Nations League , empezará esta semana la Copa América 2019 , certamen que reunirá a 12 selecciones (10 de Sudamérica y dos invitadas provenientes de Asia) que buscarán alzar el trofeo continental y conocer la gloria.

Dicho torneo arrancará el viernes 14 de junio con el partido entre el anfitrión Brasil y Bolivia por la primera fecha del Grupo A. Ambas escuadras se medirán en el estadio Morumbí a las 19:30 horas.

Un día después (sábado 15 de junio) y por el mismo Grupo A, la selección peruana debutará en la competición enfrentándose a Venezuela en el Arena do Gremio a las 14:00 horas. A su vez, Argentina y Colombia chocarán a las 17:00 horas en el Arena Fonte Nova por el Grupo B.

Perú buscará iniciar con buen pie su participación en la Copa América 2019. AFP

La primera jornada concluirá el día domingo 16 de junio con los duelos entre Paraguay y Qatar (14:00 horas en el Maracaná por el Grupo B), Uruguay y Ecuador (17:00 horas en el Mineirao por el Grupo C), y Japón y Chile (18:00 horas en el estadio de Morumbi por el Grupo C).

CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA SEMANA PARA VER FÚTBOL EN VIVO

Lunes 10 de junio

11:00 | Argentina vs. Japón | Mundial Femenino

1:45 pm | República Checa vs. Montenegro | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Bulgaria vs. Kosovo | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Ucrania vs. Luxemburgo | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Serbia vs. Lituania | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | República de Irlanda vs. Gibraltar | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Dinamarca vs. Georgia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | España vs. Suecia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Polonia vs. Israel | Clasificación a Eurocopa

2:00 pm | Canadá vs. Camerún | Mundial Femenino



Martes 11 de junio

8:00 am | Nueva Zelanda. Holanda | Mundial Femenino

11:00 am | Chile vs. Suecia | Mundial Femenino

1:45 pm | Alemania vs. Estonia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Hungría vs. Gales | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Islandia vs. Turquía | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Andorra vs. Francia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Rusia vs. Chipre | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm |Bélgica vs. Escocia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Italia vs. Bosnia | Clasificación a Eurocopa

1:45 pm | Grecia vs. Armenia | Clasificación a Eurocopa

2:00 pm | Estados Unidos vs. Tailandia | Mundial Femenino



Miércoles 12 de junio

8:00 am | Nigeria vs. República de Korea | Mundial Femenino

11:00 am | Alemania vs. España | Mundial Femenino

2:00 pm | Francia vs. Noruega | Mundial Femenino



Jueves 13 de junio

11:00 am | Australia vs. Brasil | Mundial Femenino

2:00 pm | Sudáfrica vs. China | Mundial Femenino



Viernes 14 de junio

8:00 am | Japón vs. Escocia | Mundial Femenino

11:00 am | Jamaica vs. Italia | Mundial Femenino

2:00 pm | Inglaterra vs. Argentina | Mundial Femenino

7:30 pm | Brasil vs. Bolivia | Copa América



Sábado 15 de junio

8:00 am | Holanda vs. Camerún | Mundial Femenino

2:00 pm | Canadá vs. Nueva Zelanda | Mundial Femenino

2:00 pm | Venezuela vs. Perú | Copa América

5:00 pm | Argentina vs. Colombia | Copa América

6:30 pm | Canadá vs. Martinica | Copa Oro

9:00 pm | México vs. Cuba | Copa Oro



Domingo 16 de junio

8:00 am | Suecia vs. Tailandia | Mundial Femenino

11:00 am | Estados Unidos vs. Chile | Mundial Femenino

2:00 pm | Paraguay vs. Qatar | Copa América

5:00 pm | Haití vs. Bermuda | Copa Oro

5:00 pm | Uruguay vs. Ecuador | Copa América

7:30 pm | Costa Rica vs. Nicaragua | Copa Oro



¿CÓMO Y DÓNDE VER FÚTBOL EN VIVO?

Cuando un internauta quiere saber cómo y dónde ver fútbol en vivo online, hace una búsqueda en Google sin la garantía de disfrutar el evento completo, pues muchos sitios infringen los derechos de autor. Las plataformas online que conocerás tienen modo de prueba gratuito por un mes y luego se hace un pago de acuerdo al país. Por otro lado, la UEFA hizo un acuerdo con Facebook para poder transmitir la Champions League en directo en diferentes países de Latinoamérica, para seguir minuto a minuto todos los partidos de la fase de grupos.

Los diferentes servicios online que puedes obtener para ver partidos en vivo disfrutarás de torneos como la Premier League, LaLiga Santander, Serie A, Bundesliga, Champions League y Europa League. En el caso de América Latina, también podrás conocer detalles y ver partidos en directo de campeonatos la Seria A de Brasil, Superliga Argentina, Copa Movistar, Liga MX, Copa Libertadores y Copa Sudamericana de manera segura y legal.

Después del Mundial Rusia 2018, diferentes ligas en el mundo han iniciado la nueva temporada y otros están por abrirse en los próximos días. Esto corresponde a la temporada 2018-2019, que es de agosto a mayo; por otro lado, la fase de grupos empieza desde el 30 de agosto. Cabe señalar que, el Mundial de Clubes de este año comienza el 12 de diciembre hasta el 22 del mismo mes. Todas estos torneos y ligas podrás disfrutarlo y ver en vivo online en las páginas web por Internet.

Este 18 de septiembre empezó la Champions League 2018-2019 y tú puedes ver en vivo y en directo todos los partidos por diferentes plataformas streaming en Internet. Además, Facebook Live tuvo un acuerdo con la UEFA y transmitirá los encuentros más importantes los miércoles. Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, PSG y Liverpool son los candidatos favoritos para llevarse el trofeo más preciado de clubes en el mundo. Por otro lado, sigue en vivo los resultados, fecha y hora de todos los encuentros de la competición.

Premier League: Resultados y tabla de posiciones

La Premier League 2018-2019 es la vigesimoséptima temporada de la máxima división del fútbol inglés, que podrás ver en vivo online en muchas páginas de Internet. Aquí podrás conocer los resultados y la tabla de posiciones fecha a fecha de una de las ligas más competitivas del mundo. En estas dos primeras fechas, Chelsea, Tottenham y el AFC Bournemouth son líderes con seis puntos; por otro lado, el vigente campeón Manchester City buscará el triunfo de local para estar en la parte más alta del torneo.

LaLiga Santander: Resultados y tabla de posiciones

LaLiga Santander 2018-2019, que es la máxima competición del fútbol de España, empezó este viernes 17 de agosto con partidos emocionantes y tiene como a sus principales favoritos al Barcelona de Lionel Messi, Real Madrid de Gareth Bale y Atlético Madrid de Antoine Griezmann. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones.

Serie A de Italia: Resultados y tabla de posiciones

La Serie A de Italia 2018-2019 vuelve a tomar el protagonismo este fin de semana después del debut oficial de Cristiano Ronaldo con Juventus. El equipo de Massimiliano Allegri consiguió un triunfo agónico por 3-2 y de esta manera pretende continuar siendo el favorito del fútbol de Italia. Por otro lado, el Nápoli, Milan y el Inter buscarán todos los recursos para superar a ‘La Vecchia Signora’ del liderato. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones.

Bundesliga: Resultados y tabla de posiciones

La Bundesliga empezará la temporada 2018-2019 el próximo 24 de agosto. El encuentro de apertura será entre el vigente campeón Bayern Munich del colombiano James Rodríguez ante el Hoffenheim. Por otro lado, el sábado 25 del mismo mes el Werder Bremen, equipo del peruano Claudio Pizarro, debutará de local ante el Hannover 96. Este será el regreso del máximo goleador internacional en el fútbol de Alemania por cuarta vez en su carrera como profesional. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones.

Ligue 1: Resultados y tabla de posiciones

La Ligue 1 de Francia inició este fin de semana con un triunfo justo del PSG de Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani. El equipo del alemán Thomas Tuchel ganó 3-1 al Guingamp en el torneo local y tendrá la difícil misión de sacarse la espina de la Champions League pasada. El club parisino tiene todas las armas para ser el protagonista en la competición internacional. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones a continuación.

Primeira Liga: Resultados y tabla de posiciones

La Primeira Liga de Portugal 2018-2019 comenzó hace una semana y tiene como máximo favorito al Porto, quien debutó con un 5-0 ante Chaves de local. El equipo comandado por el portugués Sérgio Conceicao, quien tiene muchos sudamericanos en el plantel, buscará coronarse en la competición local. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones.

Eredivisie: Resultados y tabla de posiciones

La Eredivisie 2018-2019 albergará la segunda fecha este fin de semana con partidos muy atractivos. Luego de vencer 4-0 de local, el PSV Eindhoven buscará su segundo triunfo consecutivo ante el Fortuna Sittard en el Fortuna Sittard Stadion de Sittard. Por otro lado, el equipo del peruano Renato Tapia, el Feyenoord, está obligado a ganar de local ante el Excelsior para sumar tres puntos y mantenerse en la parte de arriba. Podrás ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de Internet y conocer los resultados y tabla de posiciones.

Copa Movistar: Resultados y tabla de posiciones

El Torneo Apertura de la Copa Movistar 2018 está llegando a su recta final. Por un lado se encuentra Sporting Cristal, quien es líder momentáneo con 29 unidades tras empatar agónicamente 1-1 ante Binacional. Por otro lado, se encuentra Alianza Lima con 23 y un partido menos. La primera parte del campeonato se define entre ambos equipos y en los próximos días se definirá al campeón de este certamen. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming; además, conocerás los resultados y tabla de posiciones.

Liga MX: Resultados y tabla de posiciones

Este viernes la Liga MX continúa con la quinta fecha por el Torneo Apertura 2018. Los Pumas y Cruz Azul se mantienen firme en los primeros lugares de la tabla de posiciones con 10 unidades y este fin de semana ambos pueden diferenciarse jugando sus partidos correspondientes. Cabe señalar que el fútbol de México cuenta con muchos futbolistas peruanos que destacan en sus clubes. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming; además, conocerás los resultados y tabla de posiciones.

Serie A de Brasil: Resultados y tabla de posiciones

La Serie A de Brasil es uno de los torneos más atractivos de América Latina y uno de los más competitivos a nivel mundial. Actualmente, el campeonato brasileño disputará la fecha 19 este fin de semana con la principal novedad de Paolo Guerrero en el Internacional de Porto Alegre. El equipo por Odair Hellmann, contará con el atacante peruano con la finalidad de potenciar la ofensiva y pelear los primeros lugares. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming; además, conocerás los resultados y tabla de posiciones.

Superliga Argentina: Resultados y tabla de posiciones

La Superliga Argentina es uno de los más atractivos del continente sudamericano. Cuenta con muchos clásicos y rivalidades históricos que hacen el partido más apasionante. Este fin de semana se disputará la segunda fecha, donde River Plate recibirá a Belgrano en el Monumental de Buenos Aires. Por otro lado, Boca Juniors visitará a Estudiantes de La Plata el lunes en el Estadio de La Plata. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming; además, conocerás los resultados y tabla de posiciones.

Copa Águila: Resultados y tabla de posiciones

La Copa Águila de Colombia 2018 tiene a La Equidad como único líder con 12 puntos. Este fin de semana se juega la quinta fecha y muchos clubes buscarán sumar tres puntos para pelear la parte más alta de la tabla. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming. Además, puedes conocer los resultados y tabla de posiciones aquí.

Serie A de Ecuador: Resultados y tabla de posiciones

La Serie A de Ecuador tiene a Barcelona de Guayaquil como el líder del campeonato con 12 unidades. Este fin de semana jugarán ante Universidad Católica en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, donde están obligados a sumar otra victoria para seguir firmes en el acumulado. Podrás disfrutar y ver fútbol en vivo online y en directo en diferentes plataformas de servicio streaming. Además, puedes conocer los resultados y tabla de posiciones aquí.

MLS: Resultados y tabla de posiciones

La Major League Soccer, conocida como la MLS, es un torneo atractivo en el mundo, que cuenta con estrellas del fútbol de diferentes partes. Está integrada por 23 equipos en dos conferencias, Conferencia Este y Conferencia Oeste. Este fin de semana se disputa la fecha 25 y tiene a los Atlanta United y FC Dallas como líderes, respectivamente.

¿CÓMO Y DÓNDE VER FÚTBOL EN VIVO ONLINE?

Si te encuentras en un vehículo en dirección a tu centro laboral, o simplemente no tienes un televisor cerca para ver fútbol en vivo online de las mejores ligas del mundo, no tienes por qué preocuparte. Existen diferentes aplicaciones para poder disfrutar del evento en vivo y de manera legal.

Cada vez que hay ligas en el mundo, podrás encontrar en diferentes páginas web de Google o en Facebook, los partidos vía streaming, las cuáles son piratas o pueden infectar de virus tu ordenador o tu smartphone. Sin embargo, existe la mejor manera de hacerlo por las diversas plataformas, donde solo debes descargarlo para ver fútbol en vivo online.

Cabe señalar que, algunas ligas del mundo cuentan con los derechos y la autorización de las federaciones para transmitir sus partidos en vivo, impidiendo ver en un paquete de cable sea cual sea la empresa. Por lo que, te elaboramos una serie de aplicativos para que puedas ver fútbol en vivo online sin perderte ningún detalle de manera segura, legal y en muchos casos en calidad HD 4K.

IMPORTANTE: Algunas señales no se transmitirán en HD, sino en 360 píxeles. Asimismo, por regiones, pueden estar restringidos a todo el mundo. No olvides que puedes ver Reddit, donde hay una serie de enlaces para poder ver fútbol en vivo online de las mejores ligas del mundo.

1. FÚTBOL EN VIVO EN PERÚ

En Perú hay diferentes plataformas para poder ver fútbol en vivo online del torneo nacional y las ligas más importantes del mundo. (Foto: Captura) Captura

Además de Gol Perú, Latina transmitirá gratuitamente los partidos más importantes del Torneo Descentralizado a través de su aplicación, especialmente los de Perú. Además, puedes descargarte la App Fútbol Movistar para ver fútbol en vivo online del torneo nacional. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

2. FÚTBOL EN VIVO EN ESPAÑA

En España podrás disfrutar de las mejores aplicaciones móviles para ver LaLiga Santander y otros torneos internacionales. (Foto: Captura) Captura

Mitele, la aplicación oficial de contenidos del grupo Mediaset, implementa un reproductor online de contenido por streaming que emite la señal en directo de canales que transmitirán LaLiga Santander. Las otras plataformas donde podrás ver fútbol en vivo online de todos los partidos del fútbol de España y las ligas más importantes del mundo desde tu móvil o televisión son: TDT España, Movistar+, Telecable España y beIN Connect. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

3. FÚTBOL EN VIVO EN MÉXICO

Aquí transmitirán la Liga MX y las diferentes ligas del mundo vía online. (Foto: Captura) Captura

Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN y DirecTV Sports transmitirán la Liga MX y las diferentes ligas del mundo vía online. Estas cadenas serán las encargadas para transmitir y ver fútbol en vivo online desde tu teléfono móvil y en la comodidad de tu hogare; además, de otras disciplinas deportivas como el boxeo y la NFL.

4. FÚTBOL EN VIVO EN ARGENTINA

FOX Sports tiene un catálogo completo de los mejores torneos del mundo. (Foto: Captura) Captura

Argentina, un país apasionado del fútbol es infaltable para brindar servicio streaming para poder disfrutar y ver fútbol en vivo online de la Superliga Argentina y las mejores ligas del mundo. Los aplicativos de Televisión Publica Argentina, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV Sports te llenarán de una agenda cargada de eventos deportivos los días de semana y, sobre todo, fines de semanas.

5. FÚTBOL EN VIVO EN COLOMBIA

En Colombia, a través de Google Play y App Store, podrás disfrutar de los mejores partidos de fútbol a nivel nacional e internacional. (Foto: Captura) Captura

En Colombia, a través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación que te permitirá ver fútbol en vivo online. Una de estas herramientas es la novedosa y práctica app Canal RCN, la cual te permitirá disfrutar lo mejor de la Liga Águila y diferentes ligas del mundo. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.