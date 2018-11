Andrés Roca Rey, el torero peruano de 22 años que ocupa el número 1 en el mundo

Grandeza de Roca Rey”; “Apabullante poderío de Roca Rey”; “Triunfo de Roca Rey con el toro de la modernidad”; “Apoteosis en La Chota”; “Roca Rey, ídolo de masas, sale a hombros en Alicante”; “Un torero de Lima a la cima”; “88 orejas y medio millón de espectadores en el año de su consagración”. Los titulares de los diarios españoles no escatiman elogios al momento de referirse a Andrés Roca Rey, limeño, 22 años, impetuoso y osado rompedor de moldes de la tauromaquia actual; producto nacional criado entre becerros y novillos; figura erigida del polvo, del campo, de la sombra y de ancestrales olés.

“Con un torero en estado de gracia como Roca Rey, cabe cualquier cosa. Cabe el acuerdo incondicional con el toro; cabe un repertorio variado, desde la profundidad de algunos naturales, hasta los fuegos de artificio o los malabarismos con la muleta”, escribió hace poco el crítico taurino Vicente Sobrino en El País. “El terremoto peruano, con un magnetismo sin precedentes en las dos últimas décadas, cierra este sábado en Sevilla una campaña arrolladora en las taquillas y en los ruedos, que le consolida como el gran fenómeno del toreo actual”, escribió María Vallejo en El Mundo, apenas en setiembre último.

La fascinación como consecuencia de su estilo para enfrentar toros, ha hecho que muchos lo nominen a un trono imaginario. Imaginario, claro, aunque se le haya vinculado a Victoria Federica, nieta de los reyes eméritos de España, después de que Andrés le brindara uno de sus toros en una corrida realizada en Málaga hace unos meses. “Debe ser difícil tener una novia o una chica, porque prácticamente no la verías. Viajas mucho, estás entrenando, vives corrida tras corrida. Aunque claro, también he oído muchas veces que, al lado de un buen hombre, siempre hay una buena mujer. Es ley de vida, aunque hoy yo estoy solo concentrado en volver a mi tierra, a mi plaza y poder disfrutar de esta afición tan bonita y con tanta historia”, nos dice Andrés, amagando un quite al tema. Después de todo, no solo lo aplaude la familia de los reyes de España. Realeza de otros ámbitos, como el nobel Mario Vargas Llosa o los cantantes Joaquín Sabina y Andrés Calamaro, le han manifestado abiertamente su admiración. En setiembre, en la plaza de Valladolid, Roca Rey les brindó un toro al escritor y a su actual pareja, Isabel Preysler, quienes le tienen muy buena onda y, a decir del torero, hasta lo han invitado a visitarlos, tomar té y conversar de libros, chicuelinas, portagayolas y medias verónicas. Joaquín Sabina ha llegado a cantar, celebrando con él, que el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Calamaro recibió la montera y una faena de rabo por parte del diestro apenas en mayo, la primera vez que intercambiaron alguna palabra. El argentino escribió poco después, en ABC, que a Roca Rey le sobraba “repertorio, torería genuina” y que se jugaba la vida “con arrimones de escalofrío.”

