Luis Miguel en cifras: todo sobre el astro que canta hoy en el Jockey Club de Lima

Por casi cuatro décadas no hemos podido dejar de hablar de Luis Miguel. La leyenda de la música latina canta hoy en Lima, en uno de los picos más altos –y cuestionados– de su carrera.

LUIS MIGUEL EN CIFRAS



-100 millones de discos ha vendido Luis Miguel en toda su carrera.



-49 años cumplirá el 19 de abril del 2019.



-3 hijos tiene el cantante. Es padre de la influencer de moda Michelle Salas, de 29 años. Y de Miguel (12) y Daniel (10), ambos frutos de su relación con la actriz Aracely Arámbula.



-22 discos de estudio ha producido, además de otras entregas especiales.



-37 años de carrera a la fecha. Empezó en 1982, a los 12 años.



-30 canciones suyas se posicionaron en el 2018 en el top 200 de Spotify.



-1 solamente. Un solo cantante latino ha cantado con Frank Sinatra. Ese fue el ‘Sol’. La canción: Come Fly With Me, incluido en el álbum Duets II del artista estadounidense.



-7 semanas duró La incondicional en el primer lugar de los ránkings de música en 1988.



-2 canciones suyas forman parte del soundtrack de dos películas en Hollywood. Una es Sueña, para la cinta animada de Disney El jorobado de Notre Dame; y la otra es No sé tú, para el filme Speechless, con Michael Keaton y

Geena Davis.



-70 discos de platino consiguió su primer disco de boleros, Romance.



-5 millones de dólares habría cobrado el artista a Netflix para que esta transmitiera su serie autobiográfica.



-10 veces ha venido Luis Miguel al Perú. La última ocasión fue en el 2013.



-911 soles cuesta la entrada más costosa para ver al ‘Sol’ en Lima, este 10 de marzo. La más económica, 173 soles.



-20.000 es el promedio de peruanos que acuden a ver al astro cada vez que ha visitado Lima.



-2 son los clubes oficiales de Luis Miguel en el Perú. Uno de ellos es Amigos de Luis Miguel Club Oficial Perú, el cual tiene 33 años de existencia. El otro: Cómplices de Luis Miguel Fan Club Oficial.



-100 es la cantidad de conciertos a los que asistirá la administradora en comercio exterior peruana Lucy Gómez Sánchez cuando el cantante se presente en Lima en el 2019.



-35 presentaciones en un solo año en el Auditorio Nacional de México. Con esta cifra Luis Miguel batió el récord de conciertos en el recinto.