El diagnóstico me lo dieron una noche de invierno, hace poco más de un año. Los días que se sucedieron después fueron, quizá, los más oscuros de mi vida. Porque la palabra ‘cáncer’ asusta, es como el monstruo que se esconde debajo de la cama de un niño y se alimenta del miedo. La buena noticia es que llegué a tiempo.

Llegar a tiempo hace una inmensa diferencia. La genética también jugó a mi favor. Y los médicos, a quienes estaré agradecida por siempre. Me enfermé en un buen momento: mi novio y yo planeábamos nuestra boda, qué canciones sonarían en el playlist, qué vino, qué flores, mis hijos eran felices, mi trabajo iba bien, estaba escribiendo un libro. El amor me sostuvo. Nada se suspendió. La vida siguió su curso. Cuando desperté en la sala de recuperación, con un gorrito y una bata horribles, Jerónimo me dio un beso, me miró como todos los días y me dijo: “qué guapa eres”. Me dio risa. Mis hijos fueron una fuerza de la naturaleza. Mis padres nunca me dejaron caer.

Mis hermanas estuvieron siempre al alcance de mi mano. José Carlos, Majo, Romina, Jere, Lizzy siguieron llamando, caminando conmigo por el malecón, tomando café, hablando de cualquier cosa, libros, películas, hijos, chismes, como si nada. Así todo fue más fácil. Un día un médico me dijo: “Cuando esto pase, los problemas te parecerán una tontería”. Y así fue. Y eso es bueno.

Mayte Mujica

Escritora

Acaba de editar "Una ciudad para perderse", que estará presente en la Feria del Libro Ricardo Palma (26 de octubre al 11 de noviembre).