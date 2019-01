Enrique Barzola: el ambicioso plan del peleador peruano para convertirse en estrella de la UFC

AKA son las siglas del gimnasio que está a punto de visitar. No es un lugar más para entrenar y fortalecer su cuerpo. Es la academia que acoge a los mejores peleadores del mundo de la UFC.

¿Se acuerdan de Khabib Nurmagomedov? ¿El ruso que apabulló a Conor Mcgregor? Él se prepara ahí y dentro de pronto un peruano tocará las puertas del local ubicado en San José, California. Enrique Barzola acaba de llegar a Estados Unidos para continuar con sus trabajos físicos y técnicos pensando en marzo, mes en el que probablemente tendrá su primera batalla del 2019 en la UFC.

"Va a ser un evento de las grandes ligas. A inicios de marzo y posiblemente en Las Vegas. Es importante para mi demostrar el nivel que tengo en un evento de esta magnitud y casi como inicio de año. Por eso estoy viajando para hacer dos campamentos de gran exigencia", nos contó el 'Fuerte' en las oficinas de El Comercio. Se le ve motivado. Ha peleado antes en Las Vegas, pero nunca en un evento de la UFC. "Es algo grande", repite.

Antes de visitar AKA, Barzola estará dos semanas en otra escuela, donde ya lo conocen: su nombre es American Top Team y también es una de las mejores en artes marciales mixtas. "Desde que me recuperé de la lesión el año pasado, he estado trabajando en dos aspectos importantes: boxeo y muay thai. He mejorado bastante y ahora pienso combinar eso con lo que pueda aprender en las academias que voy a visitar. Voy a estar con los monstruos de la UFC. Quiere seguir creciendo", asegura.

El peruano tiene un plan ambicioso de aquí a 2020. Este año, si todo sale bien, pelearía tres veces en la UFC. "He aprendido de la lesión del año pasado y no creo que me vuelva a suceder lo mismo. Ahora entreno con más inteligencia", asegura.

Barzola considera que, de ganar esos tres combates de forma contundente, entrará al top 10 de los mejores peleadores del mundo. "Para el 2020 tengo la visión de pelear por un cinturón. Sé que es muy difícil y que se necesitan muchas peleas, pero no imposible", dice con seguridad.

El ‘Fuerte’ Barzola, embajador de la campaña Be More Human de Reebok, que busca incentivar a que las personas realicen deporte, tiene un récord profesional de 15 victorias, tres derrotas y un empate. En UFC, la empresa de MMA más importante del mundo, ha ganado cinco de sus seis combates.