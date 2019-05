Game of Thrones: los datos que no te contaron sobre la serie más exitosa de HBO

Desde la primera temporada (2011) hasta la séptima (2017), Game of Thrones ha sido nominada 132 veces en los premios Emmy, el mayor galardón para una serie de televisión. La ficción –inspirada en los libros del escritor estadounidense George R. R. Martin– ganó el premio a mejor serie dramática en tres oportunidades (2015, 2016 y 2018). Posee, además, el récord de la producción con más premios Emmy en una misma edición: 12 (que logró en 2015 y 2016). Con 47 premios Emmy, la ficción de HBO es la serie dramática en horario estelar que más galardones ha ganado en la historia.

De izq. a der.: Nikolaj Coster-Waldau, Conleth Hill, Emilia Clarke, Gwendoline Christie, Peter Dinklage (adelante), Isaac Hempstead-Wright, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Liam Cunningham y Kit Harington. (Foto: Getty Images)

ESCUCHÉ POR AHÍ...

Es inevitable relacionar valar morghulis con Arya Stark o Game of Thrones. La frase que se escuchó por primera vez en el décimo episodio de la segunda temporada. Desde entonces, se ha convertido en una nueva forma de saludo entre los seguidores de la serie.

Otro dicho que resalta es: "Hodor”, el entrañable guardián de Bran Stark. Se ha convertido en la frase más común de la serie con un total de 101 menciones.



“King in the North”, o “Rey del Norte”, frase que celebra al gobernante de Winterfell, fue pronunciada en 88 oportunidades.



“Winter is coming” (“el invierno está cerca”), lema de la casa Stark y la advertencia de la llegada de los Caminantes Blancos, fue mencionada 25 veces.

ESTRELLAS POR AQUÍ, ESTRELLAS POR ALLÁ

​Durante las ocho temporadas de Game of Thrones, distintos artistas han aparecido en el show. Aquí una lista de los más destacados, empezando por la reciente -y última- entrega:



Los guionistas David Benioff y D. B. Weiss en el episodio 4 de la temporada 8.



La banda de heavy metal Mastodon en el capítulo 7 de la temporada 7.

El cantante Ed Sheeran en el episodio 1 de la temporada 7.

La banda Of Monsters and Men en el episodio capítulo 5 de la temporada 6.



Joel Fry, de Animal Circus, en las temporadas 4 y 5.

Will Champion, de Coldplay, en el episodio 9 de la temporada 3.



Gary Lightbody, de Snow Patrol en el episodio 3 de la temporada 3.



Wilko Johnson, de Dr. Feelgood, en las temporadas 1 y 2.

ASÍ VAN LAS APUESTAS

¿Quién se sentará en el ansiado Trono de Hierro? Para los fanáticos, será Bran Stark (al menos hasta el cierre de esta nota). De acuerdo con la casa de apuestas Odds Shark, el menor de los Stark, tiene -500, es decir, un 83,3% de obtener el poder máximo y gobernar los Siete Reinos. En segundo lugar está su hermana Sansa (+400), seguida de Tyrion Lannister (+750) y Jon Snow (+800). En quinto lugar, y muy por debajo, está Daenerys Targaryen (+1500).