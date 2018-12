Escribe Cristina Vallarino



Hay quesos de vaca como el brie que es ligero y podría acompañarse con un vino ligero, blanco o tinto pero ligero. En tinto podría ser Pinot Noir, pero también el Parmesano es de vaca, aquí ya no podemos usar el mismo vino. Tenemos que subirle la fuerza como por ejemplo un Barolo, un Cabernet Sauvignon, un Ribera del Duero Gran Reserva. Otro queso de vaca es el Cabrales, que es un queso azul, así como los franceses tienen su queso azul, el Roquefort España tiene el suyo. Éste queso al ser fuerte deduciríamos que también ira con un vino fuerte pero es la excepción a la regla: a este lo acompaña muy bien los generosos (vinos que tienen un mayor grado alcohólico más o menos por encima de los 15 grados. Combinan espectacular), como el Pedro Ximénez, un vino del sur de España. Es una uva blanca pero el vino es casi negro. El contraste entre el queso azul y el vino dulce es increíble. También lo pueden acompañar con otros como el Sauternes, Marsala.

También tenemos los de cabra que van muy bien con un vino ligero, fresco y ácido como un Sauvignon blanc. Siempre que el queso no tiene nada añadido: me refiero que hay muchos quesos que tienen hierbas. En esos casos podemos subir la fuerza del vino como un Viogner. Y estos quesos también maduran por lo tantos no es lo mismo un queso de cabra joven a un queso de cabra más maduro.

Y ahora el turno a los queso oveja, y aquí también hay muchos. A los que les ponen trufas, uno de mis preferidos, son delicados. Me fascina con el Pinot Noir. También los hay cremosos, por lo tanto lo acompaño con un vino cremoso, como un Chardonnay o Viogner que hayan tenido una fermentación maloláctica que le da esa cremosidad.



TIPS

Cuando los quesos envejecen se vuelven más fuertes. Por lo tanto, el maridaje debería ser igual para estos quesos: los vinos más fuertes, con más cuerpo.

No olvidar que no todos los quesos se cortan de la misma manera, y no es solo por estética sino para consumirlo de la forma adecuada. Como el Parmesano, que no se corta. Con la punta del cuchillo se sacan los pedacitos.

VINO Y MÁS

Si quieres saber más de vinos busca en Facebook Datos de Vinos de Cristina VALLARINO