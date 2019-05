San Marcos y Universitario: ¿qué une tanto al club crema con la Decana de América?

Entendí, en mis años en San Marcos, que basta sembrar una idea para crear rebeliones, luchar contra injusticias y entender que mi amor por Universitario de Deportes había encontrado al fin un hogar dónde cobijarse; dónde enfrentar la crítica alturada y la sátira del debate como armas para defender posiciones y desarticular pullas de colores rivales. Es, San Marcos, el lugar donde el Perú de todas las sangres se reúne y convive también como si fuese un partido de fútbol. Se gritan goles en los parciales, se gana sobre la hora en los finales; se pierde el semestre como un 'walk over', forzamos los suplementarios con la tesis, se levanta títulos en las graduaciones. La 'U' y San Marcos están unidos desde los cimientos, desde el nacimiento.

Ahí, entre sus paredes, alcanzó con una o muchas pláticas entre José Rubio Galindo (estudiante de Letras) y Luis Málaga Arenas (estudiante de Medicina) para construir la idea de una institución firme que represente a San Marcos en el juego del balón. Se unieron muchos más estudiantes para dar la contra a sus maestros que no venían con buenos ojos la práctica del fútbol. Según Luciano Rico Molina (2001), "los maestros de aquella época no veían con buenos ojos que los jóvenes alumnos dediquen varias horas de su tiempo en hacer deporte, pues consideraban que ello iba a ir en desmedro de su rendimiento académico". Sin embargo, las cartas estaban echadas. La 'U' no iba a tardar en nacer como una idea sanmarquina.

El 7 de agosto de 1924, pasando la hora del té, en la calle Juan de la Coba 106 nació la 'U' como la Federación Universitaria de Fútbol. Letras, Medicina, Ingeniería, Agronomía y Educación; era San Marcos. Cómo no entender a la 'U' como el club más grande del Perú sin reconocer que sus fundadores eran el futuro del país. Plácido Galindo, Rafael Quirós, Eduardo Astengo, Mario de las Casas, Pablo Pacheco, Alberto Denegri, Luis de Souza Ferreira, Andrés Rotta, Carlos Galindo, Francisco Sabroso, Jorge Góngora, Carlos Cillóniz. Nombres que han escrito las primeras páginas gloriosas del fútbol sanmarquino con la camiseta de Universitario.

Fue reconocido como institución y como liga. Es decir, los primeros años la 'U' fue un campeonato entre las universidades. Hasta que en 1928 la Federación Peruana de Fútbol (FPF) invitó a la entonces Federación Universitaria a jugar en Primera División. Llegó en aquel año y nunca descendió. Su debut auspicioso contra el José Olaya de Chorrillos -goleada por 7 a 1- fue solo el anuncio de lo que ya era la 'U'. Y para que las dudas se disiparan, el primer clásico contra Alianza Lima fue todo crema: 1-0 con gol de Pablo Pacheco. Celebraba San Marcos, celebraba el Perú. A bastonazos, dicen los libros.

En 1929 llegó el primer título nacional de la 'U' como efecto de la gravedad. Aún gobernaba Augusto B. Leguía, circulaba el sol como moneda patria y San Marcos había perdido años atrás los derechos sobre los terrenos donde se llegó a construir el hospital Edgardo Rebagliatti. El Estadio Nacional quedaba en Santa Beatriz y se comenzaba a buscar espacio para la construcción del Estadio Monumental de Lima. Se decidió la construcción entre las avenidas Colonial y Venezuela. Mejor dicho, donde hoy queda la Ciudad Universitaria de la UNMSN (CU) no estaba planeado como tal. Se construyó el estadio hasta 1951 y una década después recién los sanmarquinos trasladaron sus estudios de la Casona a la CU. San Marcos y su inquebrantable relación con el fútbol siempre estuvieron entrelazados.

En el Mundial de Uruguay 1930, el sanmarquino Luis de Souza Ferreira anotaba el primer gol de Perú en los mundiales. Luego, en los meses siguientes, entre la Federación Universitaria de Fútbol y la universidad se habría un abismo y los merengues acogieron el nombre de Universitario de Deportes. Los mismos colores, la misma pasión. En el 1931 debutó Lolo Fernández y en el 34 se ganaba otro título frente a las narices aliancistas. Ellos eran el pueblo, la 'U' era los universitarios.

Los 40 fueron gloriosos en campeonatos, y en los 50 se quebró la peor racha sin títulos. En los 60, la Copa Libertadores se volvió una obsesión, y mientras en los 70 casi la 'U' gana el título continental, San Marcos resistía a la plaga senderista. En los 80, la crema se volvió el más campeón en medio de un país violentado por terroristas y militares que decantó en una fiebre de barrabravas en los 90. La 'U' se hizo tricampeón al fin (98-99-2000) y San Marcos llegó a los 450 años de vida. Y mientras Universitario de Deportes se acerca a los 100 años como institución, la Decana anhela coronar su Quincentenario como la mejor universidad del país.

Un tuit, un rumor y muchas ganas. El 26 de febrero pasado, a través de su cuenta institucional, la UNMSM le escribía a Universitario. "Estimados amigos de @Universitario, nos gustaría comunicarnos con ustedes por DM. Saludos". Estaba hecho. En las redes sociales se soñaba con que el equipo de la 'U' inaugure el gramado sintético del remodelado "Coloso de América", estadio de la UNMSM. La crema contestó a los días. Llegó el Sudamericano Sub 17 y vendrá Lima 2019. No es acaso un sueño por cumplir -que se me cumpla, quiero decir- ver regresar a la 'U' al lugar donde nació. Su relación con San Marcos es un mito, es una leyenda, ha querido decir Vargas Llosa en el pasado.