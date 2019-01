“Amazon, de la mano con DHL, mejoran la experiencia de envíos a Perú”, por Sergio Sicheri

Pasó hace unos años, cuando estudiaba la maestría. Iniciaba uno de los ciclos y el profesor se apareció con unas botas moteras Harley Davidson. Nunca entendí si realmente solía usarlas o si lo hizo para dejarnos una enseñanza: ¿Qué es una ‘love mark’? Pues todas aquellas marcas que suelen calar con fuerza en una comunidad, que además pueden generar un estilo de vida particular y logran que, hasta sus consumidores más fieles decidan tatuarse su logotipo en el cuerpo… son indicios de haber removido el corazón de tus consumidores con un excelente producto o servicio y un buen trabajo de Marketing.

Amazon es una marca que viene ganando un corazón latino más. Sí, el mío. Recurrí a mi bandeja de correos para entender desde hace cuánto tiempo que no le generaba una nueva página vista a la conocida empresa de Jeff Bezos. Que, a propósito, le rompió el corazón hace poco a Mackenzie Tuttle de quien anunció se divorcia tras 25 años de matrimonio. Bueno… no utilizaba su e-commerce desde el 2012 que compré una Mac Book Pro y un estuche protector para la misma. Recuerdo que tras esa compra me separé por unos años de Amazon. Estaba molesto y resentido. Pero no exactamente con ellos. Realizar envíos a Lima era una tortura. No solo para el bolsillo del cliente. Me imagino que también para la empresa de Bezos. Pero no todo era su culpa. El servicio de correo peruano Serpost tenía y aún tiene muchas deficiencias. Las mismas que no conversan con un mundo donde el uso de las tiendas online y las ventas en dicha industria crecen aceleradamente.

Hace dos semanas leí a un contacto de mi cuenta de LinkedIn contar su feliz experiencia al haber comprado en Amazon. Su pedido había llegado a la puerta de su casa (en Lima). Sin ninguna deficiencia o problema. Así como lo leen. En ese preciso momento subió, intempestivamente, el volumen de la canción Praise You de Fatboy Slim en mi cabeza. Como en un dibujo animado, cuando a los personajes le brotan corazones de felicidad por los ojos. Me sucedió exactamente lo mismo. Soy de aquellas personas que suele darle una nueva oportunidad a la tecnología. Estaba convencido que el problema de Amazon de hace siete años en Perú no era el sistema de Bezos, sino, recalco, de Serpost.

Fue así como lo corroboré. Realicé una compra que venía postergando desde Navidad. Me regalé un ‘combo drone’. Una suerte de paquete (el conocido ‘bundle’ en inglés) que agrupaba a un DJI Spark, con su control remoto, un kit protector de las hélices, dos baterías adicionales, un equipo de limpieza, así como un juego de pistas de aterrizaje improvisado para arena u cualquier otra superficie complicada para el descenso de un drone. La compra de todo lo mencionado la realicé un viernes y todo el pedido me llegó el lunes. Sí, dos días y medio después. Pero a través de la reconocida empresa DHL. ¡Cómo han evolucionado las entregas de pedidos online del extranjero! Sobre todo, mediante esta empresa que no me ha pagado ni un centavo para contarles mi experiencia. Vale la pena recalcarlo en esta época de marketing de contenidos donde los ex llamados publirreportajes suelen estar inmiscuidos entre el contenido.

El equipo de DHL se cubre diciendo que el pedido llega en cinco días. ¡Mentira! Se esfuerzan por siempre entregártelo antes de la fecha. Lo puedo reafirmar porque me quedé tan sorprendido que volví a realizar otra compra. Ya había pasado la prueba de fuego. Qué más daba. El siguiente pedido lo realicé un miércoles y el grueso de las cosas me llegó el viernes (dos días después). Menciono el “grueso”, porque hubo un cargador múltiple de baterías para drone que la misma empresa DHL tuvo que nacionalizar, con lo cual llegó cuatro días y medio después (el lunes), pero desde la primera vez que realicé el pedido. Nada mal. Es una gran mejora. Los tiempos de entrega se vienen batiendo. Recordemos que la mayoría de los protectores y accesorios para drones provienen de Estados Unidos o de China.

Ojo que Amazon suele darte el precio base por tu compra y te cobra un excedente por el ‘shipping’ (envío en inglés), hasta Lima (exactamente donde tú lo indiques). Además, te detallan cuando el cobro incurre en algún trámite de aduanas. Con todos los cobros extras por envío y desaduanaje, el precio de muchas cosas suele ser la mitad de lo que te costaría dicha compra electrónica, así como los accesorios, puestos en Lima. Lo corroboré visitando y llamando a la misma tienda de DJI Perú que cuenta con sucursal en la capital. Considero que debemos de animarnos a romper aquella barrera de la inseguridad a comprar en línea. Con Amazon de la mano con DHL quedarán más que satisfechos.

Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.