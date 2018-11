¿Bebés modificados genéticamente? El mundo reacciona con dudas e indignación

Controversia y dudas, esa es la reacción ante el anuncio de que un científico chino habría creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades usando la técnica de edición genética CRISPR.

La polémica comenzó cuando publicaciones especializadas como la revista estadounidense MIT Technology Review se hicieron eco del estudio del científico He Jiankui, quien comenzó a difundir videos en YouTube en los que aseguraba haber modificado los genes de unas gemelas.

Según el investigador chino, las niñas, Lulu y Nana, "nacieron sanas hace unas semanas", gracias a la fertilización in vitro con tecnología de modificación genética "que evitará que se infecten con el VIH".



En estos videos, He asegura haber utilizado la técnica del CRISPR/Cas9 y justifica el experimento indicando que la modificación genética "no tiene el objetivo de eliminar enfermedades genéticas", sino de "dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH".



Para lograr su objetivo, He afirma haber "desactivado" el gen CCR5, que forma una proteína que permite que el VIH entre en una célula y que en la práctica supone una mejora del ADN.



"Entiendo que mi trabajo sea controvertido, pero creo que las familias necesitan esta tecnología y estoy dispuesto a aceptar las críticas por ellos", dice en uno de los videos.





Dudas e indignación



Sin embargo, la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de la ciudad de Shenzhen rebatió a su profesor en un comunicado y subrayó que ni siquiera tenía conocimiento de este proyecto.



La institución dijo que se sentía "profundamente conmocionada por el caso" e instó a He, en excedencia desde febrero de este año, a que acuda cuanto antes para dar explicaciones.



"La Universidad convocará a expertos internacionales para investigar este incidente, que supone una grave violación de la ética y los estándares académicos", señaló la institución sobre el proyecto, que también ha generado dudas sobre su veracidad, puesto que hasta la fecha no ha sido publicado en ninguna revista científica.



Por su parte, la prensa china reconoció que el estudio ha desatado controversias entre los académicos y el público a lo largo del país.



El rotativo China Daily apunta a preocupaciones "por cuestiones éticas y por su efectividad", y revela que los padres de los dos bebés son personas con VIH, citando a Bai Hua, jefe de Baihualin, una organización no gubernamental que trata con personas con esa enfermedad.



Mientras, más de 120 académicos de la comunidad científica china señalaron en una declaración emitida en Sina Weibo, el equivalente chino de Twitter, que "cualquier intento" de hacer cambios en los embriones humanos mediante modificaciones genéticas es "una locura", y que dar a luz a estos bebés conlleva "un alto riesgo".



"El Gobierno debe tomar medidas legislativas rápidas para supervisar estrictamente dicha investigación", añadieron los científicos chinos.



La polémica llega además un día antes de que los investigadores de este campo comiencen una importante reunión sobre la modificación del genoma, que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en Hong Kong.

A nivel global, la revista Nature se sumó también al debate y en un artículo sostiene que el anuncio ha provocado "indignación" entre la comunidad científica internacional y que, de ser cierto, "representaría un salto significativo en el uso de la modificación del genoma humano".



"Es prematuro, peligroso e irresponsable", dijo a esta publicación Joyce Harper, investigador de la University College de Londres.



"Este experimento expone a niños normales y sanos a riesgos sin ningún beneficio real necesario", recalca la revista.



Nature apunta a que este tipo de herramientas solo se habían usado hasta ahora para estudiar su beneficio en la eliminación de mutaciones causantes de enfermedades, y agrega que la comunidad científica "ha estado pidiendo desde hace tiempo" la creación de directrices éticas, mucho antes de que surgiera un caso como éste.







En 2016, un grupo de científicos chinos se convirtió en pionero en utilizar en humanos, en concreto con pacientes con cáncer de pulmón, la tecnología de modificación genética CRISPR, según informó entonces la revista Nature.



Sin embargo, científicos en el Reino Unido descubrieron que la tecnología de edición genética CRISPR puede causar más daños a las células de lo que se creía hasta ahora, según un estudio publicado este año por la misma revista.





