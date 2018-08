“Blockchain es la apuesta de Colombia que le falta a Perú”, por Sergio Sicheri

En noviembre del 2016 viajé a las oficinas de Google en San Francisco. En ese viaje, la palabra “blockchain” ingresó en mi radar personal y se los contaré en el cuarto párrafo de esta columna. Pero aún no se salten. Antes, iré invitándoles algunos entremeses para que puedan saborear mejor el plato de fondo. En el cocktail de apertura de dicho evento de Google se me quedó grabada la siguiente cifra: “las agencias participantes del Partner Summit 2016 representábamos el 9% (14 billones de dólares) de la inversión global (generada en 2015) en el negocio de publicidad de Google”.

Dicho número lo habíamos logrado las 900 agencias, de 51 países, que participamos en aquel Google Partner Summit. Cada agencia había viajado con 2 o 3 representantes (aproximadamente 2 mil 700 asistentes en total), sin contar a los ‘googlers’. Comprendiendo la magnitud del evento… lo particular fue que, a cada uno de los asistentes, nos regalaron mucho merchandising, interesante, así como bastantes souvenirs tecnológicos. Pero hubo uno, un maletín personal de la reconocida marca Tumi, el Alpha 2 split travel kit (valorizado en cerca de 100 dólares cada uno), que fue el obsequio que se llevó la mayoría de las miradas de todos los asistentes. Sobre todo, la mía.

¡Atentos! Ya llegamos a la parte del blockchain. Dicho neceser de Tumi, la reconocida marca adquirida por Samsonite, cuenta con un precinto de seguridad que lleva un código de 20 dígitos y que permite al usuario, registrar dicha pertenencia desde el primer día de adquisición. Con dicha data, la empresa Tumi puede hacer seguimiento a tu equipaje, así como alertarte la fecha de mantenimiento, entre otros detalles.

El mundo tal y como funciona hoy necesita producir, gestionar y almacenar una gigantesca cantidad de información que, además, debe de estar certificada en todo momento. Sí, así como el maletín Tumi. Y lo que plantea el sistema blockchain es que dicho trabajo ya no sea realizado por personas, sino, por sistemas informáticos. Y para que los mismos no sean resquebrajados por hackers, el sistema blockchain tiene una arquitectura sumamente protegida.

En blockchain, cada bloque contiene diferentes tipos de información. El ejemplo de uso más conocido de este sistema es la criptomoneda Bitcoin. En primera instancia se guarda la información. En el caso de la conocida moneda digital hablamos de guardar data relacionada a las transferencias (cantidad de dinero, fecha de la operación, entre otra data). Luego se utiliza un ‘hash’. Este es el número de identificación de dicho bloque. Ojo, es un número único y cada bloque (‘block’) utiliza uno irrepetible. De esta forma se van uniendo los bloques. Cada uno con su propio identificador y van formando eslabones que se van uniendo como una cadena (‘chain’).

De esta manera es que blockchain se vuelve casi imposible de hackear. Y no solo por el hash (identificador), sino porque, además, hay muchos colaboradores de este sistema que fungen de observadores y si algún dato de alguno de los bloques se modifica, cambia el hash y la cadena se rompe. La operación queda invalidada.

El próximo presidente electo de Colombia, Iván Duque, que asume el próximo martes 07 de agosto, ha basado gran parte de su discurso en la búsqueda de un cambio radical en su país que enaltezca la transparencia durante su mandato. Para ello, dijo al diario El Tiempo que: “estoy proponiendo utilizar el big data y el blockchain como herramientas. Big Data en salud, en agricultura, en infraestructura, en tecnología y en seguridad. Si queremos darles más transparencia a los procesos licitatorios en el Estado, la tecnología blockchain tiene que ayudar”.

Duque la tiene clara. Sabe que acercar la información (Big Data) a su gente, le permitirá gobernar en un Estado con mayor democracia. Y si se le suma a ello poder identificar o legalizar cada uno de los procesos, además de tenerlos digitalizados y muy bien resguardados, ello le reducirá a Colombia contar con casos de ilegalidad y corrupción.

Recordemos que blockchain no solo sirve para las Bitcoins. Este sistema de seguridad en cadena de bloques también se puede llevar al sector Salud y de varias formas. Por ejemplo: tener digitalizadas, protegidas y muy bien mapeadas las historias clínicas de los pacientes. Se han puesto ha pensar, dios no quiera, qué ocurriría si tuvieran un accidente cuando están haciendo turismo en un pueblo lejano en la Sierra y los llevan a una posta médica o un hospital aledaño: ¿Tendrán su historia clínica? ¿O qué me dicen de los bancos de sangre? ¿De las donaciones de órganos? Es que acaso, para todos estos procesos, ¿no se necesita tener dicha información bien resguardada y codificada? Solo así se podrá actuar sin demoras ante cualquier eventualidad y, sobre todo, se podrá evitar el tráfico ilegal y corrupción.

El ejemplo se puede llevar a cualquier sector. En el Agrícola, para tener toda la información de una producción específica. Al de Defensa, pensando en contar con instituciones fortalecidas con sistemas que puedan acoplar todas las denuncias, descargos y que los mismos no puedan ser resquebrajados con facilidad. Sobre todo, en países como el nuestro dónde venimos presenciando un sistema legal infestado de distintos casos de corrupción como también lo manifesté en la anterior columna.

Si bien en nuestro país se viene utilizando blockchain en algunos ámbitos, aunque en muchos casos no hayan sido notorios. Hubiera sido importante que el presidente, Martín Vizcarra, haya explotado de una mejor manera, durante su mensaje presidencial del 28 de julio, el uso de la Big Data, enlazado al impulso de legalidad y protección de información que brinda blockchain. Sí vale la pena destacar proyectos como e-Qhali del Minsa, como mejoras en servicios de salud e inclusión social. Pero no es suficiente. La parte del discurso presidencial de Vizcarra correspondiente Transportes, Comunicaciones y Salud, estuvo ausente de propuestas con una visión a futuro como las de próximo presidente de Colombia, Iván Duque. Solo el tiempo se encargará de darle la razón o criticarlo.

Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.