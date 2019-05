Google Maps: conoce más sobre la nueva pestaña de platos populares

Tal y como lo anunciamos anteriormente, Google Maps está probando la nueva pestaña "Platos populares" con imágenes de los platos que la gente está ordenando en base a fotos y comentarios.

¿Cuántas veces has buscado en Google un restaurante en el que no has estado antes y no sabes qué esperar? Cuando las imágenes del propietario o de los visitantes no son lo suficientemente útiles, ¿cómo tomas una decisión?

Pues, Google Maps ahora le facilita la conexión entre el menú y los potenciales clientes, para conocer qué es lo que ordenan las personas, en función de sus fotos y reseñas. Ya existían páginas mostrando el menú en algunas listas de restaurantes, pero Google está dando un paso más allá con la pestaña "Platos populares" que ayudará a las personas a conocer a otros usuarios sobre la calidad de los platos de los restaurantes que visitan.

Los platos aparecen en tarjetas e incluyen una imagen y un título, así como enlaces a más imágenes y comentarios en los que los usuarios pueden hacer clic para buscar comentarios sobre su comida. Los usuarios también pueden "Sugerir una edición", ya que los datos son públicos y también tienen una fuente de colaboración.

Por el momento, esta nueva función se está probando, y no se tiene ninguna indicación de cuándo podrá extenderse a todos los usuarios.