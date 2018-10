Cáncer de cuello uterino | La importancia de la segunda dosis de la vacuna contra el VPH

El cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de mortalidad en mujeres a nivel mundial; sin embargo, esto podría cambiar en los próximos años.

Según una investigación publicada en The Lancet Public Health Journal, gracias a la eficacia del programa nacional para vacunar a los niños contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causante de esta enfermedad, y a los chequeos dirigidos a las mujeres a partir de los 25 años, se proyecta la extinción del cáncer de cérvix para el 2035, en Australia, primer país en aplicar la vacuna contra este virus.

--- El caso de Australia ---



Hace algunas décadas, los australianos implementaron el que ahora es el programa líder de vacunación contra el VPH. Una investigación del Cancer Council NSW informa que están cerca de ver los resultados ya que las primeras beneficiarias de la vacuna están por cumplir los 30 años sin presentar cáncer de cuello uterino. Además, en Australia solo hay 7 casos de cáncer cervical por cada 100 mil mujeres, lo cual representa la mitad del promedio mundial y una cifra esperanzadora.

“Australia está en camino de convertirse en el primer país en eliminar el cáncer de cuello uterino. Esto muestra el camino a seguir para otros países”, dijo Karen Canfell, epidemióloga del cáncer y directora de Investigación de Cáncer del Cancer Council NSW.



--- La segunda dosis contra el VPH ---



En el Perú, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Por ello, a inicios del año escolar, el Gobierno del Perú inició su campaña gratuita de vacunación para prevenir el Virus del Papiloma Humano. Se proyectó beneficiar, a nivel nacional, a niñas de 5to grado de primaria de colegios públicos y privados, y a niñas entre 9 y 13 años de edad que por alguna razón no estén estudiando, las cuales debieron recibir la primera dosis entre los meses de abril y mayo, y completar su segunda dosis entre octubre y noviembre.



“Hacemos un llamado a los padres de familia de las niñas que fueron inmunizadas a inicio de año a exigir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al Centro Educativo o Centro de Salud Público. Las aplicaciones de las dosis completas han demostrado ser altamente eficaces y garantizan la protección contra el virus causante del cáncer de cuello uterino, enfermedad que registra al año cerca de 2 mil muertes y que podrían ser evitadas a través de la vacunación”, señalo el doctor Gilmar Grisson, oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.



El médico también señaló que, si el colegio no programa la vacunación, las niñas deberán de acercarse al Centro de Salud Público más cercano con su documento de identidad. En caso estos no brinden acceso a la vacunación, los padres deberán exigir la vacunación de sus hijas como derecho. Además, si hay niñas que no recibieron la primera dosis de la vacuna, deberán de hacerlo antes de que acabe el año escolar y completarla luego de 6 meses.



Las dos dosis de la vacuna en el Perú son gratuitas únicamente para las niñas de 5to grado de primaria o entre los 9 y 13 años de edad, si son aplicadas en un centro de salud o en el colegio. Los padres que deseen vacunar a sus hijas o hijos, que no se encuentren dentro del grupo gratuito de vacunación, pueden acercarse a los centros de vacunación y clínicas.

