¿Por qué el cáncer de estómago es el más mortal en el Perú?

Años atrás, la primera causa de muerte en el Perú eran las enfermedades infecciosas y parasitarias como la neumonía o tuberculosis. Hoy el panorama es distinto; el responsable de la mayoría de defunciones en el país es el cáncer.



Así, tenemos que en 2018 se detectaron 66.627 casos nuevos de cáncer y fallecieron 33.098 personas por esta enfermedad, según el último informe de la Agencia Internacional de Investigación Sobre el Cáncer, Globocan 2018.

Si bien existen muchos tipos de cánceres, los de mayor incidencia son los de próstata, mama, estómago, colon y cuello uterino. Y de estos, el que causa mayor número de muertes es el de estómago, responsable del 13,9% de fallecimientos el año pasado, es decir, 4.606 personas.



Pero ¿por qué este cáncer es culpable de tantas muertes en nuestro país? El Comercio obtuvo la opinión de tres especialistas para conocer más sobre el tema.



► ¿Qué es el cáncer de estómago?

Es la transformación de las células normales de la mucosa gástrica en células con comportamiento maligno.

Los síntomas en una etapa temprana pueden ser parecidos a las de otras enfermedades. En algunos casos, se puede presentar indigestión y molestia estomacal.

En los casos más avanzados, de acuerdo a la Enciclopedia Médica de EE.UU., es frecuente que haya sangrado en las heces, pérdida de peso sin motivo, vómitos e incluso dificultades para traga.

El riesgo de padecer cáncer de estómago aumenta si:

- Tiene infección por Helicobacter pylori

- Ha tenido inflamación del estómago

- Es hombre

- Come abundantes alimentos salados, ahumados o encurtidos

- Fuma

- Tiene antecedentes familiares de cáncer de estómago

Además, los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer estomacal en el cuerpo del estómago son:

- Una alimentación alta en alimentos ahumados y salados

- Una alimentación baja en frutas y verduras

- Antecedentes familiares de cáncer de estómago

- Infección por Helicobacter pylori

- Inflamación de estómago a largo plazo

- Anemia perniciosa

- Tabaquismo

- Pólipos estomacales



"Si alguien de 30 o 40 años tiene síntomas de gastritis o dispepsia debe acudir al médico para una endoscopía", recomienda Dr. Pedro Larrea.

► Opinión de los especialistas

Para el doctor Elmer Huerta, director del Preventorio del Cáncer en el Instituto de Cáncer del Washington Hospital Center, en Washington (EE.UU.), son dos los factores principales que hacen que el cáncer de estómago sea tan letal. Primero, que es un cáncer traicionero, ya que no causa síntomas específicos, por lo que se descubre en estado avanzado cuando ya es inoperable. Segundo, los tratamientos de segunda elección (quimioterapia y radioterapia) no son efectivos.



Con respecto a la incidencia de este cáncer, es decir, el número de casos nuevos que aparecen en un tiempo determinado, el especialista explica que se desconoce a ciencia cierta por qué es tan frecuente en el Perú. Sin embargo, se sabe que es un problema que se comparte con Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, otras naciones de Centroamérica, y México. Al parecer, mucho tiene que ver la infección crónica por la bacteria Helicobacter pylori, la cual está asociada a alimentos contaminados por falta de refrigeración.



En opinión de Pedro Larrea, director del Instituto de Enfermedades Digestivas en la Clínica Internacional, el cáncer de estómago depende mucho de la edad del paciente. En los jóvenes suele ser muy agresivo porque sus células están en constante cambio; en las personas mayores, en cambio, el crecimiento del mal es mucho más lento. No obstante, la gravedad del cáncer también depende del tipo de célula tumoral.



Larrea considera también que una de las causas principales de la alta incidencia de esta enfermedad es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Él afirma que esta se encuentra en poblaciones menos desarrolladas y se asocia a un alto contagio por medio del agua. Sin embargo, sostiene, esto no significa que todas las personas que tengan la bacteria en su organismo van a desarrollar cáncer de estómago. Se deben tener en cuenta otros factores como la obesidad, la diabetes, el consumo de tabaco o alcohol, factores hereditarios, el grupo sanguíneo, entre otros más que aumentan el riesgo de tener cáncer de estómago.



“Si alguien de 30 o 40 años tiene síntomas de gastritis o dispepsia debe acudir al médico para una endoscopía”, recomienda el médico.



En tanto, el doctor Raul Velarde, director de la Liga Contra el Cáncer, explica que cada país tiene distintos tipos de cánceres más frecuentes. En el caso de Perú, existen algunas condiciones que incrementan la incidencia del cáncer de estómago, por ejemplo, la falta de una adecuada refrigeración de los alimentos en algunas zonas del país; no obstante, aclara que existen muchos otros factores que influyen en la aparición del mal.



“En esta enfermedad se sabe que la dieta tiene mucho que ver, al igual que el Helicobacter, pero el gran problema es que el diagnóstico es muy tardío. Muchas localidades del interior del país carecen de centros especializados, y cuando los pacientes acuden a uno, el cáncer ya está en un estado avanzado”, explica el médico.



Para la prevención de este mal, Velarde recomienda una alimentación saludable rica en frutas y verduras y también ejercicio físico, ya que la vida sedentaria y la obesidad han aumentado los cánceres enormemente.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplástica recomienda en su web lo siguiente para prevenir el cáncer de estómago:



- Incrementar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibras

-Reducir el consumo de alimentos ahumados o procesados (carnes secas al sol o enlatados)

- No fumar ni exponerse al humo del cigarro

- Reducir el consumo de alcohol

- Si tiene infección por Helicobacter Pylori y sufre de gastritis asista a su médico respectivo

- Tomar agua hervida y lavar bien las frutas antes de consumirlas

- Lavarse las manos antes de consumir alimentos

