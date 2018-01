“¿Cómo están, amantes de la cultura?”, reza su ya distintivo saludo. En no más de 15 minutos, Hugo Pillco revela en YouTube el lado más curioso de la historia peruana, tratando de resolver incógnitas como: ¿eran realmente altos los incas? Con más de 170 mil suscriptores, este joven ingeniero sanitario demuestra que en la web también hay espacio para la cultura.

—La cultura popular dice que los incas medían 2 metros. ¿Es cierto eso?

Sí y no. Se cree que los incas, la nobleza, tenían una estatura más alta que los quechuas, que era el pueblo. Esto podría deberse a que los primeros eran endogámicos, se reproducían entre ellos; además, la nobleza tenía una mayor calidad de vida que los quechuas. Hay indicios que afirman esta hipótesis.

—¿Cómo un ingeniero sanitario decide enseñar historia en YouTube?

Al principio, mi canal de YouTube –HugoX ChugoX– no iba a tratarse de historia del Perú, sino de música. Empecé haciendo versiones en rock y heavy metal de canciones folclóricas, como “El cóndor pasa” o “Valicha”.

—¿Qué generó el cambio?

Una vez en mi casa encontré intis y soles de oro. Decidí mostrarlos en mi canal. Lo hice de una manera cómica para divertir al público. No salió mi cara en el video, fue una voz en ‘off’, acompañada por imágenes. Conté cómo comenzó la historia de las monedas y billetes en el país. También expliqué por qué se le dice ‘luca’ al sol y ‘china’ a los 50 céntimos.

—¿Por qué se les dice así?

Antiguamente, en la reforma borbónica en España había unas monedas conocidas como pelucas, pues aparecían monarcas con las típicas pelucas blancas, pelucones. Fueron traídas por los españoles y con el tiempo el término se redujo a ‘luca’ y se adoptó en varios países para referirse al dinero. En lugares de la región, como en Chile, se le dice ‘luca’ a una cantidad equivalente a las mil unidades. En el caso de la ‘china’, a los 500.000 intis se les conocía como ‘quina’, luego se transformó en ‘china’. Al pasar al nuevo sol, la ‘china’ era equivalente a 50 céntimos, y quedó el término.

—¿Ese video cambió todo?

En esa época tenía solo 40 suscriptores, que me seguían por la música. Yo publicaba videos una vez cada tres meses, con cinco o seis visitas y ningún ‘me gusta’. Cuando publique el video de las monedas, al día siguiente tuvo 160 visitas y 15 ‘me gusta’. Decidí hacer contenido parecido, y publiqué uno sobre por qué le decimos ‘combi’ a los minibuses.

—Me gana la curiosidad...

Viene de la marca alemana Volkswagen, pues su modelo de furgoneta, la que usaban los hippies, tenía por nombre Kombiwagen. Fue Hitler quien impulsó su creación, ya que podía ser útil para transportar tropas. Cuando llegó al Perú, el modelo se llamaba Volkswagen Kombi, y ese último término se quedó para referirse a las furgonetas, a los minibuses.

—Hay mucha investigación detrás de los videos.

Cada uno que hago tiene que ser investigado al 100%. Nunca saco algo que sea especulación, y si lo hago, muestro hipótesis basadas en estudios. Me demoro unos tres días en hacer un video, mientras investigo, grabo y edito.

—Tienes más de 170 mil suscriptores. ¿Ya te ha pegado la fama?

Creo que ha llegado el momento de contratar a alguien que responda mis correos y mensajes [risas]. Diariamente me llegan muchos mensajes al Facebook. Hay escolares que me piden ayuda para hacer sus trabajos de historia. Una vez un seguidor del canal vino a mi casa y me trajo un micrófono, luces y trípodes, en calidad de préstamo. Un chico de 18 años de Ica me regaló un retrato de mí hecho a mano con lápices de colores. También una joven de Cajamarca me envió un paquete con panes, queso y dulces, todos artesanales.

—Al peruano no le aburre su historia...

No es aburrida si es que te gusta, si es que tienes identidad por tu país. Creo que el secreto para hablar de historia está en generar intriga, es buscar detalles bien específicos. También está en la forma. Yo al inicio hacia graciosos mis videos, luego decidí hacerlos un poco más serios. Cuando ocurrió ese cambio, tuve más público. No soy tan serio [risas], hago gestos y uso un lenguaje familiar, no de enciclopedia. Soy coloquial.

—¿Las aulas pueden dificultar el gusto por la historia nacional?

Creo que a veces los salones de clase dan una verdad a medias de la historia del Perú. Por ejemplo, la bandera del Tahuantinsuyo. Un inca nunca sostuvo esa bandera. El concepto de bandera lo trajeron los españoles. Los incas usaban un lienzo, pero hasta ahora no se sabe qué figura tenía. La bandera del Tahuantinsuyo nació en los años 70 en el Cusco. El dueño de una estación de radio, llamada Tahuantinsuyo, creó la bandera como emblema de su medio de comunicación. La gente lo interpretó como si fuera la bandera de los incas y no de la radio. El que creó la bandera sigue vivo. La Municipalidad del Cusco tomó dicha insignia.

—¿Cuál es tu plan a futuro con el canal?

Una vez me ofrecieron conducir un programa de televisión sobre viajes alrededor del Perú, pero en ese momento estaba muy ocupado. No me volvieron a llamar [risas]. Pienso que el canal puede ser más grande. No quiero dejar de hacer videos en YouTube, pues allí fue donde comencé.

—¿Cuál consideras que es el objetivo de tu canal?

El de educar y también defender la postura de la gente. Hace un tiempo saqué un video sobre productos que no son lo que dicen ser, entre los que estaba la leche Pura Vida. Lo publiqué justo después del problema con leche Gloria. Eso ayudó a hacerme más conocido, pues el hecho ocurrió en junio; yo tenía en ese momento 16 mil suscriptores, y en menos de dos meses llegué a 100 mil.

Síguenos en Twitter...

Más noticias de ciencia y tecnología...