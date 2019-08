Lanzar bombas atómicas a Marte: el plan de Elon Musk para volver habitable el planeta rojo

Marte representa muchos problemas en el camino de la exploración humana en el espacio debido a las condiciones adversas que representa para la forma de vida que conocemos. La inexistente atmósfera, la alta radiación o las frías temperaturas son sólo algunos de los escenarios que se deben considerar antes de que la primera colonia humana llegue al planeta rojo.

Entre las muchas teorías que existen para hacerse cargo de este problema, el multimillonario Elon Musk ha propuesto un bombardeo de misiles atómicos a la superficie de Marte para calentar su atmósfera en un proceso de "terraformación".



Este concepto, se cree que fue presentado inicialmente en un libro de ciencia ficción de Jack Williamson y luego fue adoptado por científicos reales ante la posibilidad cambiar la atmósfera, la temperatura, la ecología o algún aspecto de otro cuerpo celeste para permitir una similitud con nuestra Tierra, o más bien, para entregar las condiciones que los humanos necesitan para existir.

Muchos académicos han pensando que terraformar Marte es una alternativa para permitir la colonización del planeta en las próximas décadas y el fundador de SpaceX, Elon Musk, ya ha propuesto que cabezas nucleares podrían solucionar el tema de la temperatura. Una idea que presentó hace cuatro años en el programa televisivo "The Late Show With Stephen Colbert".

Marte es el objetivo más próximo para lograr colonias humanas en otros planetas. (Imagen: NASA/ESA)

En aquella oportunidad habló sobre lanzar bombas nucleares en los polos del planeta. De acuerdo al razonamiento presentado por Musk, las explosiones vaporizarían una buena parte de las capas de hielo de Marte, liberando suficiente vapor de agua y dióxido de carbono, ambos potentes gases de efecto invernadero, para calentar el planeta sustancialmente.

Ahora, el empresario compartió a través de su cuenta de Twitter sólo dos palabras: "Nuke Mars" y luego cambió su foto de perfil en la red social a una imagen con esas palabras, para luego ofrecer dos poleras con el mensaje. Más tarde Musk aclaró que "no estoy diciendo que [enviar bombas nucleares] resolverá todo, pero es un paso en la dirección correcta".

La idea de enviar bombas a Marte ha sido analizada por científicos, sin embargo, los resultados no son favorables para Musk. De acuerdo a una investigación publicada en 2018 por la revista Nature Astronomy, el planeta rojo no alberga el suficiente dióxido de carbono para lograr un calentamiento global significativo para las condiciones actuales. En aquella oportunidad, los investigadores concluyeron que "la tecnología actual" no permite esta terraformación.



