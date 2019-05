Salud | Cinco señales que alertan el cáncer de cuello uterino

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es responsable del 99% de casos de cáncer de cuello uterino y es considerado uno de los males más letales, porque es la segunda causa de muerte en la mujer peruana. En el Perú se registran anualmente más de 4.103 nuevos casos, y de ellos, el 45% se detecta en estado avanzado, generando que al año fallezcan 1.836 mujeres.

Lo recomendable es acudir a chequeos preventivos apenas se inicia la vida sexual. Ante ello, el Dr. Raúl Velarde, Director Médico de la Liga Contra el Cáncer da a conocer 5 señales que alertan sobre esta enfermedad:

1- Demasiado flujo vaginal

Cuando el flujo vaginal se presenta sin color u olor es completamente normal. Sin embargo, cuando la cantidad aumenta, huele mal y no tiene buen aspecto, se debe acudir al médico de inmediato porque puede ser uno de los síntomas más claros de padecer el cáncer de cuello uterino.

2- Sangrados inusuales

Presentar sangrados después de la menstruación y de forma prolongada, es uno de los síntomas y señales de alerta más comunes del cáncer de cuello uterino, y necesario visitar al ginecólogo para un adecuado diagnóstico.

3- Molestias al orinar



Sentir picazón, sensación de ardor y dificultar para miccionar, es otro de los síntomas que podrían alertar este tipo de cáncer. Generalmente, estos indicios se pueden confundir con infecciones urinarias, pero cuando se presentan de forma permanente y acompañado de coloraciones extrañas, es uno de los signos y alertas del cáncer de cuello uterino en una etapa inicial.

4- Dolor durante las relaciones sexuales

Sufrir dolor o incomodidad persistente durante las relaciones sexuales es otro signo relacionado al cáncer del cuello uterino.

5- Dolores pélvicos

El dolor pélvico es común durante la menstruación. Pero, cuando hay calambres y dolores pélvicos constantes, persistentes y con mayor intensidad, podría ser señal de cáncer de cuello uterino.



¿Cómo prevenir el cáncer de cuello uterino?

Las mujeres que han iniciado su vida sexual deben realizar un chequeo preventivo una vez al año. Si bien esta revisión no evita la infección por el Virus del Papiloma Humano, permite detectar y tratar a tiempo el cáncer de cuello uterino.

Una buena forma de prevenirlo es con la vacuna de VPH, campaña de vacunación que está realizando el Gobierno es para niñas de 5to Grado de primaria de colegio públicos y privados con lo que se busca beneficiar a más de 260 mil niñas y por segundo año consecutivo.

Se recomienda la vacunación a niñas de 9 años hasta los 13 años, a través de 2 dosis con un intervalo de 6 meses. En el caso de las mujeres y hombres adultos, desde los 15 años en adelante, deben de aplicarse 3 dosis. La aplicación de las dosis completas garantiza la protección contra el virus y las enfermedades relacionadas.

DATO

La Liga Contra el Cáncer está realizando una campaña de prevención para mujeres desde S/ 35 soles. Las pacientes podrán acceder a la prueba del Papanicolaou y la Inspección del Ácido Acético para descartar o detectar a tiempo el cáncer cuello uterino.

Asimismo, el paquete preventivo incluye despistajes clínicos de cáncer de mama, piel, tiroides y ganglios. La campaña se realizará durante todo el mes de mayo, en las 3 sedes de prevención ubicados en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo, de lunes a viernes de 08:00 am hasta las 5:30 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am.