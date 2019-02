La técnica para lograr dormir en dos minutos que usa el ejército de EE.UU.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos seis horas de sueño para un adulto, siendo lo ideal entre siete y ocho horas. No obstante, para muchas personas conseguir tal objetivo se vuelve complicado.



Por diferentes razones, en ocasiones, tener una buena noche se hace imposible. Así por ejemplo, los estimulantes como el café o las bebidas energéticas, el despertador, las luces artificiales - sobre todo la del celular-, entre otros interfieren con el ritmo circardiano; es decir, los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo.



El problema es que la falta de sueño puede hacer que nos sintamos muy cansados durante el día, interfiriendo con el trabajo, la escuela, la conducción y el funcionamiento social. Peor aún, aumenta las posibilidades de sufrir alguna enfermedad psiquiátrica en un 40% cuando los problemas para dormir se vuelven crónicos. Asimismo, esta condición se ha visto asociada a otros problemas de salud como diabetes o cambios en el ritmo cardíaco, según el Instituto de Medicina del Sueño de España.

La buena noticia es que existen diversas formas para regular el horario de descanso, entre las que destaca una técnica militar que asegura poder ayudar a cualquier personas a quedarse dormida en apenas dos minutos, y que fue detalla en el libro "Relax Win Championship Performance", de Lloyd Bud Winter.



Según se señala en el portal 'Business Insider', el truco es utilizado por el ejército de los EE.UU. para ayudar a sus soldados a conciliar el sueño cuando se encuentran en situaciones complicadas y de alta tensión, como puede ser un campo de batalla.



El procedimiento debe dividirse en dos etapas, comenzando por dejar la mente totalmente en blanco. Para lograrlo, la técnica aconseja seguir estos pasos:



1. Relajar los músculos de la cara, incluida la lengua, la mandíbula y los músculos de alrededor de los ojos.



2. Dejar caer los hombros lo más bajo que sea posible. A continuación, relajar la parte superior e inferior de un brazo, y posteriormente el otro.



3. Exhalar y relajar el pecho.



4. Relajar las piernas, comenzando por los muslos, y posteriormente bajar hasta los pies.



Esta práctica no debería tomar más de un minuto y medio. Luego, se debe conseguir liberar la mente de tensiones o cualquier pensamiento. Para ello, la técnica aconseja centrarse durante unos diez segundos en una de estas tres imágenes.



1. Nos imaginamos dentro de una canoa en un lago totalmente en calma y solo rodeado por un cielo azul.



2. Imaginamos estar tumbados sobre una hamaca de terciopelo negro que se mece en una habitación oscura.



3. En lugar de imaginar algo, comenzamos a decir mentalmente "no pienses, no pienses" una y otra vez durante 10 segundos.



Según los datos publicados en el libro, la técnica militar para dormirse en dos minutos tiene una tasa de éxito del 96% tras seis semanas de práctica.



--- Beneficios de dormir bien ---

De acuerdo a datos del Centro Nacional de Investigación de Trastorno del Sueño de EE.UU., el sueño juega un papel vital en la buena salud y el bienestar a lo largo de nuestra vida. Dormir con la calidad suficiente en el momento adecuado puede ayudar a proteger nuestra salud mental, salud física, calidad de vida y seguridad.



El sueño está involucrado en la curación y reparación del corazón y vasos sanguíneos. Por otro lado, su deficiencia continua está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, enfermedades renales, presión arterial alta, diabetes y accidente cerebrovascular.



El sueño también ayuda a que el cerebro funcione correctamente. Estudios demuestran que dormir bien mejora el aprendizaje y las habilidades para resolver problemas. También ayuda a prestar atención, tomar decisiones y ser creativo.



Si se sufre algún tipo de trastorno crónico de sueño, se debe asistir con un especialista.

